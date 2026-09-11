Bylo rozhodnuto: Takto bude vypadat v Česku střídání letního a zimního času až do roku 2031

Sedmého září 2026 schválila vláda pod vedením premiéra Andreje Babiše dokument, který určí rytmus vašich nocí na dalších pět let. Nařízení o zavedení letního času v letech 2027 až 2031 nabývá účinnosti 1. ledna 2027. Předložilo ho Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR pod vedením ministra Aleše Juchelky.
Právní oporou je zákon č. 54/1946 Sb., o letním čase, zákoník práce a na evropské úrovni směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES. Česká republika nemá na výběr – musí převzít harmonogram, který platí v celé unii.
Brusel slíbil konec. Proč se nic nezměnilo?
Na sociálních sítích koluje tvrzení, že Evropská unie už střídání času zrušila a česká vláda ho svévolně prodlužuje. Skutečnost je jiná.
Evropská komise sice v roce 2018 navrhla konec střídání času a Evropský parlament to v roce 2019 podpořil. Pak se ale celý proces zastavil. Členské státy se nedokázaly dohodnout na tom, který čas – zda letní, či standardní zimní – trvale zavést. Dokud neexistuje jednotná shoda napříč unií, platí původní evropská směrnice 2000/84/ES.
Podle odborníků z Fyziologického ústavu AV ČR už původní důvody pro střídání času dávno ztratily smysl. Zavedení letního času v roce 1979 mělo jasné ekonomické opodstatnění – úsporu elektrické energie v průmyslu díky delšímu dennímu světlu. Dnes jsou však tyto úspory zcela zanedbatelné. Moderní technologie a osvětlení mají minimální spotřebu.
Hlas lidu: Je to k vzteku
Frustrace veřejnosti z neustálých časových posunů je obrovská. Jeden z občanů to na sociálních sítích shrnul takto: „Už osm let posloucháme, jak se v Bruselu dohodli na zrušení střídání času, a nakonec zase jenom schválí další pětiletku. Je to k vzteku. Mně osobně trvá minimálně týden, než si po jarním posunu zvyknu, děti jsou nevrlé a v práci jsem nepoužitelný. Ať už nechají jakýkoliv čas, klidně ten zimní, ale hlavně ať už s tím šibováním přestanou!“
Chronobiologové potvrzují, že sociální jet lag a narušení vnitřních biologických hodin mají prokazatelný vliv na nárůst únavy a stresu u citlivějších jedinců. Přesto vědecké studie přinášejí rozporuplné výsledky. Ministerstvo práce a sociálních věcí ve svých podkladech uvádí, že jednoznačný negativní vliv střídání času na zdraví se v Evropské unii dosud vědecky neprokázal. Popsané potíže bývají spíše krátkodobého charakteru.
Evropská komise si proto nechala vypracovat novou dopadovou studii, která má být hotová do konce roku 2026.
Jak posun času zamává s výplatou?
Změna času se netýká jen spánku. Má přímý dopad na peněženky zaměstnanců v nepřetržitých provozech. Zákoník práce a vládní nařízení na tyto situace pamatují velmi přesně.
Při jarním posunu času z 27. na 28. března 2027 se ve 2:00 SEČ čas posune na 3:00 SELČ. Zaměstnanec pracující na dvanáctihodinové noční směně tak reálně odpracuje pouze 11 hodin. Jeho stanovená týdenní pracovní doba bude v tomto týdnu o hodinu kratší, avšak zaměstnavatel mu mzdu nezkrátí a dostane zaplaceno za plnou směnu.
Zcela opačná situace nastane při podzimním posunu z 30. na 31. října 2027, kdy se ve 3:00 SELČ čas vrátí na 2:00 SEČ. Noční směna se v tomto případě reálně prodlouží na 13 hodin. Pracovní doba zaměstnance bude v tomto týdnu o hodinu delší a tato odpracovaná hodina navíc mu musí být zaměstnavatelem řádně proplacena – včetně případného příplatku za práci přesčas a práci v noci.
Přesný harmonogram na příštích pět let
Abyste se mohli na nadcházející změny včas připravit, přinášíme kompletní přehled schválených termínů:
V roce 2027 začne letní čas 28. března a skončí 31. října. V roce 2028 se čas posune 26. března a vrátí se zpět 29. října. Pro rok 2029 jsou termíny stanoveny na 25. března a 28. října.
V roce 2030 nás změny čekají 31. března a 27. října. Celé pětileté období pak uzavře rok 2031, kdy letní čas začne 30. března a skončí 26. října.
Základní princip střídání zůstává neměnný. Na jaře se poslední neděli v březnu ve 2:00 SEČ čas posouvá na 3:00 SELČ. Na podzim se pak poslední neděli v říjnu ve 3:00 SELČ čas vrací zpět na 2:00 SEČ.
Zdroje článku: mpsv.gov.cz, zpravy.aktualne.cz, vtm.zive.cz, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý