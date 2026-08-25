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Hrozivá nehoda na Konicku: mladý řidič zkřížil cestu Avii, skončila na boku

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K nehodě tří vozidel vyjížděly složky integrovaného záchranného systému v pondělí odpoledne na pomezí Konicka a Svitavska. Mladý řidič osobního auta se střetl s Avií, ta následně narazila ještě do dalšího vozidla.
Hrozivá nehoda na Konicku: mladý řidič zkřížil cestu Avii, skončila na boku

Hrozivá nehoda na Konicku: mladý řidič zkřížil cestu Avii, skončila na boku

Zdroj: Policie České republiky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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