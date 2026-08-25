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Ve skále ukryli město o třinácti patrech. Pak přišlo zemětřesení a hora odhalila jeho nitro

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Na první pohled vypadá Vardzia téměř jako obrovský skalní úl. Ve strmé stěně nad řekou Mtkvari se otevírají stovky tmavých otvorů, mezi nimiž vedou chodby, schodiště a terasy. Člověk snadno získá dojem, že takhle měla středověká stavba vypadat od samého začátku: celé město vystavené na povrchu hory. Jenže právě to je na Vardzii nejpodivnější.
Ve skále ukryli město o třinácti patrech. Pak přišlo zemětřesení a hora odhalila jeho nitro

Ve skále ukryli město o třinácti patrech. Pak přišlo zemětřesení a hora odhalila jeho nitro

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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