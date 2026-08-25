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Les pod proudem: elektřina vede volně po povrchu, experti se diví, úřad to neřeší

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Uprostřed lesa, v katastru obce Borová v Orlických horách, vede z velké části po povrchu elektrický kabel. Je pod proudem – majitel nedalekého pěchotního srubu takto vyřešil svou elektrickou přípojku. Odborníci to označují za bezpečnostní i požární riziko, příslušný úřad v Náchodě to odmítá řešit s tím, že „jde jen o prodlužovačku“. Nevadí to ani ČEZ, který tam elektřinu dodává.
Tudy vede po louce a dále lesem volně položený elektrický kabel, ukazuje Milan Čech.

Tudy vede po louce a dále lesem volně položený elektrický kabel, ukazuje Milan Čech.

Zdroj: Robert Břešťan / HlídacíPes.org
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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