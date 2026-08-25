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V Česku je 1 600 poskytovatelů internetu, ale mnozí chtějí skončit. O2 je skupuje, majitelé mu sami volají

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Český trh pevného internetu prochází vlnou konsolidace. Menší provideři prodávají firmy skupině O2 a CETIN, a řada z nich se ozývá sama.
O2

O2

Zdroj: O2 España - Telefónica S.A. / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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