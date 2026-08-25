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Praha 8 chce z betonárky na Rohanském ostrově udělat městskou farmu s visutým skleníkem

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Téměř čtyřhektarový areál betonárky na Rohanském ostrově v Praze 8 má podle dohody s firmou TBG Metrostav ukončit provoz na konci roku 2028. Městská…
Co-dal-s-betonarkou-na-Rohanskem-ostrove-2

Co-dal-s-betonarkou-na-Rohanskem-ostrove-2

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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