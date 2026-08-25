Praha 8 chce z betonárky na Rohanském ostrově udělat městskou farmu s visutým skleníkem

Téměř čtyřhektarový areál betonárky na Rohanském ostrově v Praze 8 má podle dohody s firmou TBG Metrostav ukončit provoz na konci roku 2028. Městská část ale nechce čekat na poslední chvíli a už nyní přichází s první vizí, jak dát tomuto místu u Vltavy nový život.
Pod pracovním názvem Městská farma Rohan se skrývá záměr, který počítá se zachováním nejcharakterističtějších částí průmyslového areálu a jejich přeměnou na veřejně prospěšné funkce. Klíčovým prvkem by měl být visutý skleník táhnoucí se po přibližně 160 metrů dlouhém dopravníku štěrku, pod nímž by vznikly komunitní záhony a fóliovníky. Stávající budovy by mohly sloužit vzdělávání nebo místní potravinové produkci, uvažuje se také o kavárně. Pokud to technický stav dovolí, mohly by ze sil vzniknout vyhlídky s výhledem na Prahu.
Místostarosta Prahy 8 Radomír Nepil vysvětluje, proč radnice nevolí variantu úplné demolice. "Podle mě by byla škoda vymazat místo, které pomáhalo budovat pražské metro i řadu dalších staveb. Nejvýraznější části betonárky by proto mohly zůstat zachovány a dostat nový smysl," říká. Farma by zároveň propojila vznikající čtvrť Rohan, chystaný Park Maniny a břeh Vltavy a měla by sloužit jak dětem z nové školní budovy, tak rodinám a dalším obyvatelům rychle se rozvíjejícího území.
Radnice zároveň zdůrazňuje, že žádný projekt zatím neexistuje. "Nepředstavujeme hotový projekt. Jde o první námět k diskusi o budoucnosti tohoto místa," říká Nepil s tím, že diskusi je třeba otevřít s dostatečným předstihem. Obává se scénáře, kdy by Park Maniny vznikl, ale uprostřed by zůstal prázdný a nevyužitý areál čekající dalšího roky na řešení.
Pozemky patří hlavnímu městu Praha, bez jehož podpory se záměr neobejde. Teprve po případném souhlasu by mohlo dojít k technickému prověřování a skutečné přípravě projektu. První veřejné setkání, kde mohou obyvatelé vizi zhodnotit a přidat vlastní podněty, je naplánováno na 13. září.
Více informací zveřejnila Praha 8 na webu farmarohan.cz.
Zdroj: MČ Praha 8