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Nůž namočený v solné vodě se brousí úplně jinak. Stačí 90 minut a ostří vydrží ostré násobně déle než obvykle

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Správný kuchař se v kuchyni neobejde bez pořádně naostřených nožů. Abyste broušení nožů nemuseli absolvovat příliš často, zkuste je namočit do slané vody.
Nůž namočený v solné vodě se brousí úplně jinak. Stačí 90 minut a ostří vydrží ostré násobně déle než obvykle

Nůž namočený v solné vodě se brousí úplně jinak. Stačí 90 minut a ostří vydrží ostré násobně déle než obvykle

Zdroj: Georgfotoart / Creative Commosn / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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