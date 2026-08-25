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NHL může za 33. tým dostat dvě miliardy dolarů. Vegas stálo před devíti lety čtvrtinu – a jeden klub navíc změní i samotnou ligu

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Houston nebo Austin mohou získat 33. tým NHL za dvě miliardy dolarů. Expanze ale neznamená jen obrovský obchod – lichý počet klubů změní i současný dokonale symetrický systém ligy.
Rodina amerického miliardáře Dana Friedkina, která už vlastní fotbalové kluby AS Řím a Everton, se prostřednictvím své sportovní platformy Pursuit Sports dohodla s NHL na rámci možné texaské expanze.

Rodina amerického miliardáře Dana Friedkina, která už vlastní fotbalové kluby AS Řím a Everton, se prostřednictvím své sportovní platformy Pursuit Sports dohodla s NHL na rámci možné texaské expanze.

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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