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Sucho se podepsalo na úrodě višní na jižní Moravě. Plody byly až o polovinu menší

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Višní letos v Žabčicích sklidili výrazně méně než loni. Sucho během dozrávání připravilo pěstitele o část úrody a plody byly až o polovinu menší. Přesto podle nich višně výrazně nezdraží, protože zájem o ně v posledních letech klesá.
Sucho se podepsalo na úrodě višní na jižní Moravě. Plody byly až o polovinu menší

Sucho se podepsalo na úrodě višní na jižní Moravě. Plody byly až o polovinu menší

Zdroj: MENDELU
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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