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Komunikaci českého Deloitte povede Kateřina Dudášová. Přišla z Penta Hospitals, předtím řídila komunikaci ČSOB

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Český Deloitte mění vedení komunikace.
Nová šéfka komunikace Deloitte Kateřina Dudášová, FOTO: Deloitte/se svolením

Nová šéfka komunikace Deloitte Kateřina Dudášová, FOTO: Deloitte/se svolením

Zdroj: inregion.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

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