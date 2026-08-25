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Chelsea dala gól po 31 sekundách a Alonso možná našel svůj útok. Výhra 3:2 ale ukázala, co nový tým ještě neumí

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Chelsea pod Xabim Alonsem porazila Fulham 3:2. João Pedro, Morgan Rogers a Cole Palmer skórovali, ale závěr ukázal, že nový tým ještě neumí zápasy kontrolovat.
Xabi Alonso, trenér Chelsea

Xabi Alonso, trenér Chelsea

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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