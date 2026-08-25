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Zbyl vám hmoždíř po babičce? Sběratelé po nich lační a nabízí desetitisíce i za otlučené

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Dennívýzva
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Vzpomínáte na ty líné prázdninové dny u babičky na chalupě, kdy vzduchem vonělo koření a z kuchyně se ozývalo rytmické, kovové cinkání? Tento nenápadný, těžký pomocník stál po generace na polici a zdál se být jen obyčejným kusem starého kovu. Dnes se však mezi sběrateli strhla tichá bitva a za ty nejvzácnější kousky jsou nadšenci ochotni zaplatit až 35 000 korun na ruku. Možná ho máte na půdě i vy, ale pozor – jedna drobná chyba při čištění ho může okamžitě proměnit v bezcenný lapač prachu.
Zbyl vám hmoždíř po babičce? Sběratelé po nich lační a nabízí desetitisíce i za otlučené

Zbyl vám hmoždíř po babičce? Sběratelé po nich lační a nabízí desetitisíce i za otlučené

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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