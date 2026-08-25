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Ani strouhanka, ani mouka. Řízky obalujte v této 1 věci a budou dokonale křupavé bez kapky mastnoty

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Když přijde na řízek, většina z nás sáhne automaticky po stejné trojici: mouka, vejce, strouhanka. Výsledek má ale známé mouchy. Obal do sebe táhne tuk, po vychladnutí měkne a při...
Ani strouhanka, ani mouka. Řízky obalujte v této 1 věci a budou dokonale křupavé bez kapky mastnoty

Ani strouhanka, ani mouka. Řízky obalujte v této 1 věci a budou dokonale křupavé bez kapky mastnoty

Zdroj: Bruneta v kuchyni
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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