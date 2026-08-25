105 dní ticha skončilo. Kotel Slavie se probudil urážkami na Matěje Juráska i bezpečnostního poradce

- Kotel Slavie chyběl na domácích zápasech čtyři utkání, trest padl po nepokojích v květnovém derby se Spartou
- Vstup na Tribunu Sever provázely zpřísněné kontroly, sektor byl v útrobách stadionu oddělen ploty
- Lístky do kotle lze nově pořídit jen s ověřeným účtem v klubové aplikaci
- Terčem hlasitých urážek se stali bezpečnostní poradce Jiří Komorous a bezpečnostní ředitel Jiří Kopečný
- Fanoušci Bohemians namířili choreo proti předsedovi představenstva Jaroslavu Tvrdíkovi
Fronta, ploty a jedna nešťastná řada
Před stadionem se vytvořila obří fronta lidí mířících do kotle, půl hodiny před výkopem už ale byla většina kotelníků na místě. Do zbývajících sektorů se chodilo jako dřív, Tribuna Sever proto musela zůstat i uvnitř areálu oddělená, jinak by celé kontroly ztratily smysl.
Ploty se objevily i po okrajích sektoru. Většině návštěvníků výhled na trávník nezhoršily, jenže našli se i tací, kteří novou architekturu odskákali víc než ostatní a v sociálních sítích to komentovali s hořkým humorem.
Osm minut ticha a jedno jméno
Zloba mířila hlavně na jednoho muže. Po květnovém průšvihu v derby oslovila Slavia ke spolupráci bývalého policistu Jiřího Komorouse, dnes bezpečnostního poradce představenstva. Jeho předrevoluční minulostí, kterou podle serveru Sport.cz spojil se snahou dostat se ke státní rozvědce StB, není značná část kotle lhostejná.
V první půli proto Tribuna Sever osm minut mlčela a vyvěsila banner proti komunistickému režimu. Zbytek vyjádření byl podstatně hlasitější a podstatně vulgárnější. „Komorous je pča,"* znělo Edenem opakovaně, ještě častěji pak výzva, ať poradce společně s bezpečnostním ředitelem Jiřím Kopečným zmizí.
Chytil, Chorý a dvanáct minut, které všechno smazaly
Kromě vedení klubu si kotel našel dvě další jména. Když v 63. minutě střídal Tomáš Chorý útočníka Mojmíra Chytila, ozval se z tribun pískot a Sever ještě chvíli skandoval jméno střídaného hráče. Když ovšem o dvanáct minut později Chorý skóroval, bylo všechno při starém a Eden vyvolával jméno mohutného forvarda tak hlasitě, jak jen dovedl.
Bez slitování zůstal kotel k Matěji Juráskovi, odchovanci, který si s Tribunou Sever nikdy nezastíral vřelý vztah a nyní obléká dres Sparty. „Matěj Jurásek, rudej č***ček," vzkázali mu bývalí příznivci.
Do slávistického vedení si kopli i hosté. Fanoušci Bohemians vytáhli v úvodu choreo se dvěma postavami ve stylu Simpsonových, vlevo Šáša Krusty, vedle něj Ned Flanders s prošedivělou hlavou a knírem, který Jaroslava Tvrdíka připomínal víc než nápadně. „Tak co, Jardo, kdo je tu větší šašek?" stálo na transparentu.
Zbytek zápasu strávila Tribuna Sever hlasitým povzbuzováním. Atmosféru, která v Edenu zoufale scházela od května, přinesl kotel zpátky během jediného odpoledne. Za jakou cenu, se ukáže podle toho, co na to řekne disciplinárka.
Nůžky zády k brance a volej zpoza šestnáctky. Priske přesto v Brně zuřil