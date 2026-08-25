Finský trik proti vlhkosti v domácnosti dorazil do Česka. Stačí ho dodržet a všechna nadbytečná vlhkost i plíseň zmizí za týden

Vlhkost v domácnosti je velmi nepříjemným problémem, který se opravdu špatně řeší. Češi nyní přišli na geniální finský trik, který pomůže v boji proti vlhkosti. Znáte i vy tyto osvědčené rady? Rizika vysoké vlhkosti v domácnosti
Vysoká vlhkost v domácnosti může vést ke vzniku plísní, zdravotních problémů, nepříjemnému zápachu a také k mnoha dalším problémům. Vysokou vlhkost v domácnosti můžeme poznat tak, že se nám například příliš často rosí okna zevnitř. Zároveň vysoká vlhkost vede k degradaci všech materiálů v domácnosti. Typicky se může jednat o korozi na kovu, drolení omítky a nebo hnití dřeva v nábytku.
Zvlášť nebezpečná je pak plíseň v domácnosti. Vytváří velmi nepříjemný zápach a může vést k celé řadě zdravotních problémů. Plíseň může být důvodem ke vzniku častých respiračních onemocnění, oslabení imunitního systému a může vést dokonce i ke vzniku astmatu.
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K měření vlhkosti v domácnosti můžeme využít hygrometr, který stojí pár set korun. V ideálním případě by se měla vlhkost pohybovat v rozmezí mezi 40 až 60 %. Vlhkost vyšší, než je 70 % pak označujeme za rizikovou z pohledu vzniku plísní a dalších problémů.
Foto: Freepik.com
Jak se zbavit vlhkosti v domácnosti
Vznik plísní je rizikový především v zimním období. Za vyšší vlhkost vzduchu pak může především dlouhé a intenzivní topení spojené s nedostatečným větráním. Ideálně bychom měli větrat alespoň 3x denně po dobu 20 minut. Zajistíme si tak na celý den čerstvý vzduch, zbavíme se vlhkosti a zároveň nám nebude celý den zima.
Zapomínat bychom neměli ani na používání odsávání během vaření a v koupelně. Koupelna je velkým zdrojem vlhkosti v domácnosti, stejně je tomu i u kuchyně. Při vaření se nám může odpařit klidně i půl litru vody, což při nedostatečném větrání může být velký problém.
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Proti vlhkosti nám mohou pomoct také rostliny, které pohlcují vlhkost, jako je například břečťan, bambusové palmy, orchideje nebo kapradiny. Jednoduchým řešením je také umístění nádoby s rýží do místnosti. Rýže dokážeme absorbovat velké množství vlhkosti z ovzduší.
Zdroje: https://www.artisan.cz/jak-snizit-vlhkost-v-byte, https://www.meteoshop.cz/a/jak-spravne-merit-vlhkost-vzduchu, https://atlas.centrum.cz/metoda-vetrani-lozniho-pradla-z-finska-cesi-ji-zacali-ve-velkem-aplikovat-a-zbavi-se-diky-ni-snadno-roztocu-i-vlhkosti-acc0045b-b9bf-5d29-89ad-30d49efea2a2-acc0045b-b9bf-5d29-89ad-30d49efea2a2?lp=1