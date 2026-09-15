16pin s $16000 RTX PRO 6000 se roztavil navzdory teplotní ochraně ASRock Taichi

Uživatel používá systém s RTX PRO 6000 Blackwell, což je profesionální verze GeForce RTX 5090 s 96GB (4× více) GDDR7. Karta stojí kolem $16 000 a má TDP 600 wattů, tedy trochu nad 575 watty u klasické herní varianty. Kartu napájí zdrojem ASRock Taichi TC-1650T 1650W, jehož kabely by měly mít 16pin konektory vybavené teplotním čidlem, kdy po překročení bezpečné teploty dojde k vypnutí zdroje.
RTX PRO 6000 Blackwell, ASRock Taichi TC-1650T a 16pin oboustranně very well done (ScientiaEtRatio91)
Navzdory tomuto řešení došlo k roztavení konektoru na obou stranách (jak na straně grafické karty, tak na straně zdroje), aniž by ochrana nějak zareagovala. Prodejce, který o situaci informoval, upozornil, že minimálně na daném kusu kabelu je čidlo umístěno ze strany konektoru, kde je zem, nikoli ze strany, kde je fáze a kde dochází (respektive docházelo) k zahřívání. Druhá věc je, že čidlo má tvar poměrně velké bakule, takže kontakt s kabely konektoru je minimální a lze mít obavy o to, zda by dostatečně rychle zareagovalo, i kdyby bylo umístěno na straně zahřívajících se vodičů.
Navzdory selhání 16pin konektoru i tepelné ochrany ale uživatel zřejmě zareagoval dostatečně rychle, protože se grafickou kartu podařilo zachránit.
Nejen, že stále přibývá případů selhávajících 16pin konektorů (12VHPWR, 12V-2x6), ale tento je dalším z případů, kdy některý z výrobců přišel s vylepšením, které mělo řešit bezpečnost nespolehlivého konektoru řešit, ale fakticky selhání nezabránilo. Připomeňme případy jako:
- Bezpečnostní fialový 16pin od Asusu zčernal
- Majiteli RTX 5090 se roztavil již druhý 16pin konektor, navzdory termočidlu
- Bezpečnostní žlutý 16pin od MSI zčernal, roztavil se na GeForce RTX 5090
Zdá se, že bez nativního řešení (proudový a teplotní monitoring na straně grafické karty) nemá problém jednoduché řešení, které by bylo možné ze strany výrobce zdroje, kabelu nebo grafické karty prostě přilepit ke stávajícímu konceptu a vytvořit tím funkční a bezpečné řešení.