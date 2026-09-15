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16pin s $16000 RTX PRO 6000 se roztavil navzdory teplotní ochraně ASRock Taichi

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Uživateli profesionální sestavy se roztavil 16pin napájecí konektor. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby nešlo o sestavu, která je vybavena ochranou, jenž má takové situaci zabránit…
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 16pin

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 16pin

Zdroj: ScientiaEtRatio91
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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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