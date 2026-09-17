Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Spuštění Intel 14A nebylo urychleno na první kvartál 2027, jde o starý údaj

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Řada zdrojů v posledních dnech přišla se zprávou, že Intel urychlil spuštění rizikové výroby na procesu Intel 14A a ta začne již v prvním kvartálu příštího roku. Jde však o omyl, plány se nemění…
Lip-Bu Tan

Lip-Bu Tan

Zdroj: Extremetech
Reklama
Další články z diit.cz
16pin s $16000 RTX PRO 6000 se roztavil navzdory teplotní ochraně ASRock Taichi
16pin s $16000 RTX PRO 6000 se roztavil navzdory teplotní ochraně ASRock Taichi
Nový Ryzen 5 5500F dosahuje o 7,3 % / 13,8 % vyšších FPS než 5500
Nový Ryzen 5 5500F dosahuje o 7,3 % / 13,8 % vyšších FPS než 5500

První recenze $99 procesoru Ryzen 5 5500F poměrně překvapila. Herně je totiž novinka nezanedbatelně...

MSI má sestavu s „2GB RTX“. Nikdo neví, kde ji vzala
MSI má sestavu s „2GB RTX“. Nikdo neví, kde ji vzala

MSI v Číně zahájila prodeje sestavy Creator P60 vybavené úsporným obstarožním procesorem Ryzen 7 4700LE a...

S čínskými HBM to nepůjde rychle, brzdou je výtěžnost
S čínskými HBM to nepůjde rychle, brzdou je výtěžnost

Poslední dobou to vypadá, že na co CXMT sáhne, to se jí podaří. Zdá se však, že to má jednu výjimku. S HBM...

Intel: Vyrobili jsme milion waferů s High-NA EUV. TSMC: Do roku 2030 nemá smysl
Intel: Vyrobili jsme milion waferů s High-NA EUV. TSMC: Do roku 2030 nemá smysl

Zatímco Intel se chlubí léty práce na nasazení technologie High-NA EUV a vyrobení miliontého waferu s jejím...

Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

Web se věnuje tématům z oblasti informačních technologií, softwaru, hardwaru i digitálních trendů, které ovlivňují každodenní život. Čtenáři zde najdou články o novinkách ze světa IT, praktické tipy, vysvětlení technologií i pohledy na to, kam se digitální prostředí vyvíjí.Obsah propojuje...

Všechny články tohoto autora →
diit.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.