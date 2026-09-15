Nový Ryzen 5 5500F dosahuje o 7,3 % / 13,8 % vyšších FPS než 5500

Krátce vydaný Ryzen 5 5500F překvapil herním výkonem. YouTube kanál RandomGaminginHD připravil první herní recenzi, ve které nový $99 procesor pro platformu AM4 podrobil sedmi herním testům (Counter-Strike 2, Crimson Desert, Grand Theft Auto V Enhanced, Battlefield 6, Forza Horizon 6, Red Dead Redemption 2 a Cyberpunk 2077). U každé hry měřil průměrné FPS, 1% minima a 0,1% minima.
Pro přehlednost jsem výsledky z videa setřídil do tabulky níže. Na první pohled z ní vyplývá, že - budeme-li ignorovat menší než 2-3% rozdíly jako variabilitu měření - je nový Ryzen 5 5500F stabilně výkonnější než původní Ryzen 5 5500. Průměrné FPS jsou v průměru o 7,3 % vyšší, 1% minima jsou v průměru o 7,9 % vyšší a 0,1% minima jsou v průměru dokonce o 13,8 % vyšší. Nárůsty v minimech o více než 10 % nejsou nijak výjimečné. Za pozornost v tomto ohledu stojí zejména Cyberpunk 2077 s 28,7% nárůstem. Zatímco Ryzen 5 5500 v minimech u dvou titulů spadne pod 40 FPS, Ryzen 5 5500F se v obou případech drží nad 40 FPS, což může udělat radost případným majitelům s FreeSync monitorem o rozsahu frekvencí začínajícím na 40 Hz.
|FPS
|Ryzen 5 5500F
|Ryzen 5 5500
|rozdíl
|prům.
|1% m.
|0,1% m.
|prům.
|1% m.
|0,1% m.
|prům.
|1% m.
|0,1% m.
|CS2
|200,5
93,8
73,5
185,6
85,9
63,3
8,0 %
9,2 %
16,1 %
|Crim. Des.
|69,9
45,7
40,5
67,4
46,3
38,7
3,7 %
-1,3 %
4,7 %
|GTA5
|95,9
72,3
61,9
88,1
66,9
55,3
8,9 %
8,1 %
11,9 %
|Battlefield 6
|106,9
72,5
68,2
92,1
63,3
58,2
16,1 %
14,5 %
17,2 %
|Forza Hor. 6
|90,8
69,6
60,2
91,2
70,1
59,5
-0,4 %
-0,7 %
1,2 %
|RDR2
|115,3
78,0
61,3
111,1
73,2
52,4
3,8 %
6,6 %
17,0 %
|CP 2077
|80,2
51,4
42,2
72,3
43,2
32,8
10,9 %
19,0 %
28,7 %
|průměr
|-
-
-
-
-
-
7,3 %
7,9 %
13,8 %
Samozřejmě se nabízí otázka, odkud výkon navíc pochází. Obojí je totiž šestijádrový Zen 5 s 16MB L3 cache. Pravděpodobně půjde o kombinaci tří faktorů. První je o 200 MHz vyšší boost nového modelu. Další dva vycházejí čistě z faktu, že Ryzen 5 5500 je postaven na bázi APU, kdežto Ryzen 5 5500F je čipletový model. APU má standardně nižší latence (díky absenci spoje mezi křemíkem), ale v tomto případě je i toto přebito něčím jiným. Částečně může jít o fakt, že řízení spotřeby APU bývá optimalizované spíše na nižší spotřebu, kdežto čipletové modely (primárně laděné pro desktop) pro vyšší boost i ve vícejádrové zátěži. Zbytek rozdílu pak bude dělat fakt, že Zen 3 APU disponují PCIe 3.0, kdežto čipletové modely Zen 3 mají PCIe 4.0.
- Nejen Ryzen 5 7500 ($189), AMD vydává také Ryzen 5 5500F ($99) pro AM4
Závěrem nezbývá než dodat, že test nebyl proveden na GeForce RTX 5090 nebo jiné high-endové grafické kartě, ale v kombinaci s mainstreamovým Radeonem RX 9060 XT v 16GB provedení, což je kombinace, na kterou v praxi může relativně běžně dojít. Nelze tedy říct, že by FPS v testu byly limitované výhradně procesorem. Jinými slovy, s výkonnějším grafikou by nejspíš i rozdíl v FPS byl ještě vyšší.