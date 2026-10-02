Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Android Auto ukrývá v nastavení funkci, která spustí více akcí najednou. Většina řidičů ji zbytečně nevyužívá

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Stačí klepnutí na displeji auta a telefon odešle uložený příkaz, který může spustit celou sérii kroků, od navigace přes volání až po ovládání chytré domácnosti.
Android Auto, mapa

Android Auto, mapa

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 02.10.2026 14:43

Reklama
Další články z Mobify.cz
Německo věří, že vyřešilo největší problém obnovitelných zdrojů. Nový typ baterie má nahradit plynové elektrárny
Německo věří, že vyřešilo největší problém obnovitelných zdrojů. Nový typ baterie má nahradit plynové elektrárny
Skrytá služba AICore zabírá v Android telefonech až 10 GB. Smazat ji nejde, ale existuje způsob, jak získat místo zpět
Skrytá služba AICore zabírá v Android telefonech až 10 GB. Smazat ji nejde, ale existuje způsob, jak získat místo zpět

Systémová služba Googlu pro lokální AI stahuje na pozadí obří modely a při aktualizaci drží dvě kopie...

Galaxy S26 ukrývá režim 24 Mpx, který dělá nejlepší fotky ze všech. Je schovaný za stažení navíc a většina lidí o něm neví
Galaxy S26 ukrývá režim 24 Mpx, který dělá nejlepší fotky ze všech. Je schovaný za stažení navíc a většina lidí o něm neví

Řada Galaxy S26 má v kameře režim 24 Mpx, který spojuje rychlost 12Mpx focení s detailem 50Mpx snímků....

Slabou Wi-Fi v bytě ani domě nemusí řešit nový repeater za tisíce. Android telefon umí totéž, jen ho tak nepoužíváte
Slabou Wi-Fi v bytě ani domě nemusí řešit nový repeater za tisíce. Android telefon umí totéž, jen ho tak nepoužíváte

Každý Android telefon v sobě ukrývá funkci, která dokáže přivést internet do mrtvého kouta bytu, bez jediné...

Plastová lahev osvětlí místnost bez elektřiny jako 60W žárovka. Milion kusů už svítí ve 20 zemích světa
Plastová lahev osvětlí místnost bez elektřiny jako 60W žárovka. Milion kusů už svítí ve 20 zemích světa

Brazilský mechanik vymyslel během energetické krize způsob, jak přivést denní světlo do tmavé místnosti...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.