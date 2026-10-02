Android Auto ukrývá v nastavení funkci, která spustí více akcí najednou. Většina řidičů ji zbytečně nevyužívá

Funkce se jmenuje „An Assistant action“ a schovává se v nastavení Android Auto přímo v telefonu, konkrétně v cestě Nastavení > Android Auto > Customize launcher > Add a shortcut to the Launcher. Cesta se může podle telefonu mírně lišit. Tam si uživatel vytvoří vlastní tlačítko, které se po připojení k autu objeví přímo v launcheru Android Auto. Klepnutím na něj se odešle předem napsaný příkaz pro Google Assistant nebo, u novějších verzí a podporovaných zařízení, Gemini. Pokud příkaz vyvolává složitější úkol nebo například rutinu, může jediným klepnutím spustit několik kroků po sobě. Proč ji většina řidičů nevyužívá? Google tuto volbu nikde výrazně nepropaguje, v oficiálních průvodcích „Get started with Android Auto“ ji nenajdete a samotná položka je zahrabaná v podmenu launcheru. Tvrdá čísla o tom, kolik lidí zkratky skutečně používá, Google nezveřejňuje. Z našeho pohledu ale platí, že funkci, kterou musíte nejdřív najít v několika úrovních nastavení, většina uživatelů jednoduše mine.
Kde přesně se funkce schovává a jak ji nastavit
Celý proces začíná a končí v telefonu, ne na displeji auta. Krok za krokem to vypadá takto:
- Otevřete Nastavení telefonu a vyhledejte „Android Auto“.
- Vstupte do Android Auto Settings.
- Zvolte Customize Launcher.
- Nahoře klepněte na Add a shortcut to the Launcher.
- Vyberte An Assistant action (druhá možnost vedle „Call a contact“).
- Napište příkaz, třeba „Naviguj domů“ nebo „Spusť ranní rutinu“.
- Pojmenujte ikonu a uložte.
Po připojení telefonu k autu se nové tlačítko objeví v launcheru Android Auto. Jak upozorňuje Tom’s Guide, funkci Test Command pro ověření příkazu lze použít až při aktivním spojení s Android Auto, doma na gauči si ji tedy nevyzkoušíte.
Zajímavé je, že funkce není žádná novinka. Web 9to5Google popsal její veřejný rollout už v únoru 2021 s verzí Android Auto 6.1. Existuje tedy přes pět let a pořád zůstává prakticky neviditelná.
Jak jedno tlačítko spustí víc věcí najednou
Samotná zkratka v Android Auto není editor maker. Uloží jeden textový příkaz. Klíč k „více akcím najednou“ leží jinde, v tom, co daný příkaz na pozadí vyvolá.
Rutiny v Google Home. Pokud si v aplikaci Google Home vytvoříte rutinu nazvanou třeba „Přijíždím domů“, která zapne světla v předsíni, nastaví termostat na 22 °C a odemkne chytrý zámek, stačí do zkratky Android Auto zadat „Spusť Přijíždím domů“. Jedno klepnutí tak může spustit několik akcí.
Složitější prompty pro Gemini. Google v květnu 2025 oznámil příchod Gemini do Android Auto a od té doby ho postupně nasazuje. Gemini zvládá přirozenější a detailnější zadání. Příkladem může být požadavek typu „Najdi nejbližší benzinku s cenou pod 38 korun a naviguj tam“, který v jednom zadání kombinuje vyhledání místa a spuštění navigace. Google dnes uvádí i další složitější úkoly, například hledání nabíječky v blízkosti konkrétní restaurace.
Omezení existují. Rutiny, které vyžadují doplňující dialog („Kterou lampu myslíš?“), nemusí v Android Auto fungovat. A ne každá akce Google Home je z auta dostupná. Přesto může být kombinace zkratky a rutiny velmi praktická, pokud pravidelně opakujete stejnou sekvenci úkonů.
Proč je to v hlučném autě lepší než hlas
Android Central výslovně zmiňuje situace, kdy hlasové ovládání nemusí fungovat ideálně: otevřená okna na dálnici, hlasitá hudba nebo děti na zadních sedačkách. Právě tady může být zkratka na displeji praktičtější. Nemusíte opakovat „Hey Google, naviguj domů“ potřetí, protože vás asistent nepochopil. Klepnete a jedete.
Největší přínos mají zkratky u opakovaných denních úkonů:
- Navigace na častý cíl – domů, do práce, ke škole.
- Volání konkrétnímu kontaktu – partnerovi, asistentce, dítěti.
- Hledání nejbližší čerpací stanice nebo nabíječky.
- Spuštění domácí automatizace – otevření garážových vrat, nastavení topení před příjezdem.
U jednorázových dotazů typu „Kolik je hodin v Tokiu?“ zůstává hlas praktičtější. Ale cokoliv, co děláte denně nebo několikrát týdně, si může zasloužit vlastní tlačítko.
Český kontext: funguje to u nás?
Tady je potřeba být upřímný. Česká republika stále nefiguruje v oficiálním seznamu zemí, kde Google uvádí podporu Android Auto. V praxi to ale neznamená, že by Android Auto v Česku vůbec nefungovalo. Funkce může fungovat i mimo oficiálně podporované země, Google však upozorňuje, že mimo uvedené trhy nemusí být dostupné všechny funkce.
U Gemini je situace podobně rozporuplná. Mobilní aplikace Gemini je v Česku dostupná a čeština patří mezi podporované jazyky. Dostupnost konkrétních funkcí v Android Auto je ale samostatná otázka a Google výslovně upozorňuje, že Gemini ani Android Auto nejsou k dispozici ve všech jazycích a oblastech. Česká nápověda Gemini navíc upozorňuje na omezení a na to, že se na odpovědi Gemini nemá uživatel spoléhat v kritických situacích při řízení.
Pro zkratky v launcheru to prakticky znamená: příkazy v angličtině mohou být v některých situacích spolehlivější, ale Google nezaručuje plnou dostupnost všech funkcí v češtině. Kdo chce zvýšit šanci, že příkaz asistent správně pochopí, může použít angličtinu, například „Navigate home“ místo „Naviguj domů“.
Co se mění s příchodem Gemini
Android Authority v říjnu 2025 odhalila v beta verzi Android Auto řetězce, které přejmenovávají „Assistant action“ na „Gemini action“. Tehdy šlo o připravovanou změnu odhalenou v kódu, nikoli o plošně dostupnou funkci. Základní princip ale zůstává stejný: vytvořit zkratku pro konkrétní příkaz, který má Gemini provést.
Hardwarové požadavky pro Gemini v Android Auto jsou mírně vyšší než pro samotné Android Auto: telefon s Androidem 11 nebo novějším, alespoň 2 GB RAM a Gemini nastavené jako výchozí digitální asistent. Bezdrátové připojení k autu pak vyžaduje podporu 5GHz Wi-Fi. Tyto požadavky dnes uvádí přímo Google.
Zkratky vytvořené v telefonu se po připojení zobrazí v launcheru Android Auto. Vznikají v nastavení telefonu, ne v hlavové jednotce vozu. Jejich nastavení tedy můžete připravit předem, ještě než telefon k autu připojíte.
Pět let stará funkce schovaná v několika úrovních menu, kterou Google nikdy nepovýšil na hlavní prodejní argument. Přitom v momentě, kdy ji jednou nastavíte, může každý den ušetřit několik zbytečných interakcí s hlasovým asistentem. A v hlučném autě může být rozdíl mezi tím, jestli příkaz projde na první pokus, nebo ho budete muset opakovat.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík