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Zubní pasta na zahradě: zahubí škůdce a odstraní mízu

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Dennívýzva
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Je nedílnou součástí naší každodenní hygieny. Řeč je v tomto případě samozřejmě o zubní pastě, kterou používáme i několikrát denně. Možná znáte její využití v domácnosti, kdy ji lze vyměnit za účinný čisticí prostředek. Věděli jste ovšem, že je zubní pasta skvělým pomocníkem v zahradě? Použít ji můžete například jako hnojivo nebo odpuzovač škůdců.
zubní pasta

zubní pasta

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

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