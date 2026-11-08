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Zátah na vařiče pervitinu na Plzeňsku. Dvěma mužům hrozí deset let

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Hned dva vařiče pervitinu v minulých dnech zatkli policisté z Plzně venkov. Muže ve věku 40 a 38 let zadržela policie při zátahu na severním Plzeňsku. Oba jsou nyní stíháni na svobodě.
Zátah na vařiče pervitinu na Plzeňsku. Dvěma mužům hrozí deset let

Zátah na vařiče pervitinu na Plzeňsku. Dvěma mužům hrozí deset let

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.11.2026 05:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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