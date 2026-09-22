Zeptali jsme se Pražáků, kolik je 12 + 8 × 2. Většina nevěděla. Vy víte?

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Co se stane, když oslovíte desítky lidí uprostřed rušného Václavského náměstí a předložíte jim základní matematickou operaci? Většina z nich odpoví chybně. Ne proto, že by neuměli počítat – důvod je mnohem zajímavější a vypovídá o tom, jak náš mozek funguje pod tlakem.
Příklad zní: 12 + 8 × 2. Zkuste si ho spočítat sami, než budete číst dál. Máte? Pokud jste došli k číslu 28, gratulujeme. Pokud vám vyšlo 40, nejste sami – přesně tuto odpověď nám dávala naprostá většina dotázaných na Národní třídě i u Anděla.
Proč právě čtyřicítka? Protože lidský mozek v rychlosti automaticky postupuje zleva doprava, jako když čte text. Sečte 12 a 8, dostane 20 a vynásobí dvěma. Výsledek vypadá přirozeně, logicky a hlavně – rychle. Jenže matematika má svá pravidla, která nelze obejít.
Pravidlo, které jste zapomněli
Násobení a dělení mají vždy přednost před sčítáním a odčítáním. Toto pravidlo se učí už ve druhé až čtvrté třídě základní školy, ne až v sedmé. Správný postup tedy vypadá takto: nejprve 8 krát 2, což je 16. Teprve pak přičteme 12 a dostaneme správných 28.
Když jsme lidem sdělili správné řešení, reakce byly téměř identické. Nikdo se neurazil, nikdo neprotestoval. Následovalo lehké ťuknutí do čela, úsměv a vzpomínka: „Přednost má přece násobení!“ říkali kolemjdoucí. Znalost pravidla v jejich hlavách stále existovala, jen byla pohřbená pod vrstvou každodenních starostí.
V zahraničí se pro zapamatování správného pořadí operací používá zkratka PEMDAS – závorky, mocniny, násobení, dělení, sčítání, odčítání. U nás se tento systém neuchytil, ale princip zůstává stejný po celém světě.
Proč chybují i vzdělaní lidé
Stres a překvapení hrají klíčovou roli. Když vás na ulici zastaví cizí člověk s mikrofonem, váš mozek okamžitě přepne do režimu rychlé reakce. Chce mít nepříjemnou situaci co nejdříve za sebou, takže volí nejkratší cestu k odpovědi. Zapojuje se takzvané rychlé myšlení, které šetří energii a preferuje automatické vzorce.
Druhý faktor je absence vizuálního kontaktu s příkladem. Když rovnici pouze slyšíte, vaše pracovní paměť musí současně držet čísla i operace mezi nimi. V pouličním hluku a spěchu mozek raději provede první nabízenou operaci, aby si uvolnil kapacitu. Dvanáct plus osm je dvacet – to máme uloženo. Zbývá jen krát dva. Čtyřicítka vyletí z úst dřív, než se stačí ozvat školní vzpomínka.
Technologická pohodlnost dnešní doby dělá své. Běžné počty z hlavy v každodenním životě téměř vymizely. Platební terminály, slevové akce v obchodech i účetní doklady za nás řeší software. Když už člověk potřebuje něco spočítat, sáhne po telefonu v kapse.
Zajímavostí je, že i kalkulačky mohou zmást. Zatímco běžné kancelářské přístroje provádějí operace okamžitě v pořadí zadávání (a bez závorek by vám tedy také ukázaly 40), moderní vědecké kalkulačky a mobilní aplikace mají zabudovanou algebraickou logiku a přednost operací respektují automaticky.
Tento malý experiment není důkazem úpadku vzdělanosti. Je spíše trefnou připomínkou toho, jak snadno nás může ukvapenost svést ze správné cesty. Matematika je neúprosná a platí v ní pevná pravidla bez ohledu na to, zda počítáte v klidu domova, nebo ve shonu velkoměsta. Až příště narazíte na podobnou hádanku, dejte si dvě vteřiny navíc. Nezáleží na rychlosti odpovědi, ale na tom, zda si dáte prostor zkontrolovat, jestli vám v cestě nestojí zdánlivě nenápadné znaménko násobení.
Zdroje článku: fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová