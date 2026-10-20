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Ženy v důchodu mají smůlu. Muži pobírají v Česku o 12 % vyšší důchodPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Ženy v důchodu mají smůlu. Muži pobírají v Česku o 12 % vyšší důchod
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 20.10.2026 05:47
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