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Ženy v důchodu mají smůlu. Muži pobírají v Česku o 12 % vyšší důchod

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Stačí, aby se na lavičce před domem sešli soused se sousedkou, kteří […]
Ženy v důchodu mají smůlu. Muži pobírají v Česku o 12 % vyšší důchod

Ženy v důchodu mají smůlu. Muži pobírají v Česku o 12 % vyšší důchod

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 05:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

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