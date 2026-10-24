Brutální chyba Čechů při topení. Nechávají radiátory běžet celý den a platí kvůli tomu až o 14 % víc

Mezi lidmi se léta drží rada, že je chytřejší nechat topení hřát bez přestávky. Kdo prý radiátory na pár hodin stáhne, spotřebuje pak víc energie na to, aby vychladlé pokoje znovu ohřál. Výpočty stavebních inženýrů i rady britských energetických poradců ale u domácností s kotlem a radiátory ukazují opak. A rozdíl na konci topné sezony není malý.
Kolik stojí teplo od rána do noci
Konkrétní čísla přináší studie odborníků z brněnského VUT, která vyšla v lednu 2023 na odborném portálu TZB-info. Autoři v ní na modelu prošli celý rok provozu typového domu z první poloviny padesátých let. Má čtyři podlaží, obvodové zdi z plných pálených cihel a 24 bytů o ploše zhruba 50 metrů čtverečních. Sledovali, kolik tepla dům spotřebuje při různě dlouhém útlumu topení.
Nejvíc tepla spotřeboval dům, ve kterém teplota zůstávala celý den stejná. Samotný noční útlum od deseti večer do šesti ráno snížil roční spotřebu zhruba o 8 %. Ještě lépe vyšel režim, kdy se k nočnímu útlumu přidal i útlum od osmi ráno do dvou odpoledne, tedy v době, kdy bývají lidé v práci. Proti němu potřeboval dům s nepřetržitým topením o necelých 14 % tepla víc.
Přečtěte si také: Tuhle chybu s odchodem do důchodu opakují čeští senioři pořád dokola. Prodělají na tom i 25 000 Kč ročně
V těchto variantách topení během útlumu dál běželo a hlídalo v bytech minimum 18 °C. Procenta vycházejí ze součtu za celý rok, takže zahrnují i teplo na zátop po skončení útlumu. Studie výsledky vyjadřuje v megawatthodinách tepla. Kolik z rozdílu uvidí konkrétní domácnost na účtu, záleží i na ceně energie a na stálých poplatcích.
Úplné vypnutí je druhý extrém
Úplné vypnutí topení sice v simulaci ušetřilo nejvíc tepla, v nezatepleném domě to ale šlo na úkor pohodlí. Při nejdelší zkoušené variantě, tedy čtrnácti hodinách denně bez dodávky tepla, klesla teplota v pokojích během nejstudenějších dnů zimy skoro na 7 °C. Vymrzlé stěny a nábytek se potom dlouho prohřívají a pocit tepla se vrací pomalu.
Pro původní nezateplený dům proto autoři studie doporučují regulovaný útlum, během kterého se v bytech drží aspoň 18 °C. Zateplený dům na úrovni zhruba nízkoenergetické stavby je jiný případ. Podle stejných výpočtů nevychladl pod přijatelnou mez ani po čtrnácti hodinách bez topení.
Přečtěte si také: Velký problém s důchodem pro všechny OSVČ. Kdo si nepohlídá tohle. Nedostane ani 17 000 Kč
Přehledně výsledky brněnské simulace shrnuje následující tabulka:
Režim topení Kdy se topí méně Co ukázala simulace Stálá teplota celý den nikdy nejvyšší spotřeba tepla Noční útlum od deseti večer do šesti ráno, v bytech aspoň 18 °C dům spotřeboval za rok zhruba o 8 % tepla méně než při stálé teplotě Noční a denní útlum v noci a od osmi ráno do dvou odpoledne, v bytech aspoň 18 °C dům se stálou teplotou potřeboval proti tomuto režimu o necelých 14 % tepla víc Úplné vypnutí zdroj tepla odstavený na čtrnáct hodin denně nejvíc ušetřeného tepla, v nezatepleném domě ale teplota během nejstudenějších dnů klesla skoro na 7 °C, zateplený dům nevychladl pod přijatelnou mez Proč pověra o stálém teple neplatí
Teplo z bytu uniká pořád, ať je člověk doma, nebo pryč. Rychlost úniku navíc roste s tím, o kolik je uvnitř tepleji než venku. Radiátory, které hřejí do prázdného bytu, tak z velké části jen nahrazují teplo, které mezitím uniklo ven. Brněnská simulace to potvrzuje i v číslech, protože většinu úspory z útlumu přinesl menší únik tepla obvodovými konstrukcemi a zbytek připadl na nižší ztráty větráním.
Britští poradci z organizace Energy Saving Trust řadí představu levnějšího celodenního topení na nízký výkon mezi mýty. Domácnostem s kotlem vzkazují, že nepřetržitý provoz zvedá spotřebu i účet a výhodnější je, když kotel naskočí jen v době, kdy je teplo potřeba.
Přečtěte si také: Češi znovu sahají po tlačítkových mobilech. Nové modely vydrží 12 dní a zvládnou věc, kterou by nikdo nečekal
Pro představu poslouží i často citované pravidlo. Každý stupeň, o který doma teplotu snížíte, srazí spotřebu energie na vytápění přibližně o 6 %.
Útlum pohlídá automatika
Hlídat topení ručně každý večer a každé ráno většinu lidí brzy omrzí. Spolehlivější je svěřit to technice. Prostorový termostat s týdenním programem nebo časový spínač stáhne teplotu podle rozvrhu domácnosti, třeba na dobu spánku nebo na pracovní dopoledne.
Prostorový termostat s programem stáhne teplotu na noc i na dobu, kdy jsou všichni v práci, bez každodenního hlídání. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pro orientaci: v obývacím pokoji obvykle stačí kolem 20 °C, v ložnici se lépe spí ve chladnějším vzduchu kolem 17 °C.
Přečtěte si také: Hrozná zpráva pro diváky Skylinku. Od 1. prosince přijdou o tuhle možnost a většina to vůbec neví Tepelné čerpadlo hraje podle jiných pravidel
Popsaná čísla a rady se vztahují na domácnosti, kde teplo rozvádí kotel do radiátorů. Majitelé tepelného čerpadla by s útlumem měli zacházet opatrněji. Čerpadlu se nejlépe daří, když v topném okruhu koluje jen vlažná voda. Po útlumu ale musí čerpadlo vychladlý dům rychle vytopit, a tak vodu ohřívá na vyšší teplotu. Z každé kilowatthodiny elektřiny pak získá méně tepla a úspora z útlumu se snadno ztratí ve vyšší spotřebě.
Podobně těžkopádné je podlahové topení. Podlaha s topnými trubkami se nahřívá i chladne dlouho, takže změna nastavení se v místnosti projeví až po delší době. Majitelé čerpadla i podlahového topení proto obvykle dopadnou lépe s rovnoměrnějším vytápěním a o případném útlumu by se měli poradit s topenářem, který jejich systém zná.
Zdroje: https://vytapeni.tzb-info.cz/mereni-a-regulace/24861-vliv-nocniho-utlumu-vytapeni-na-rocni-potrebu-tepla-v-bytovem-dome, https://idealhome.co.uk/house-manual/energy-saving/is-it-cheaper-to-leave-your-heating-on-all-day, https://www.which.co.uk/news/article/central-heating-wars-have-you-switched-off-yours-yet-aOHpY1P3kYZw, https://www.denik.cz/bydleni/tepelne-cerpadlo-provoz-cena.html, https://www.denik.cz/dum-a-byt/na-jakou-teplotu-vytapet-byt-20171110.html, https://www.novinky.cz/clanek/finance-co-v-zime-pomuze-srazit-ucty-za-vytapeni-40404917, https://energozrouti.cz/clanek/tolik-plynu-usetrite-kdyz-snizite-topeni-o-1-stupen-behem-topne-sezony-na-tom-hodne-zalezi, https://zpravy.tiscali.cz/nechavate-topit-nizko-cely-den-aby-se-byt-nemusel-znovu-vytapet-mytus-rikaji-energetici-789445
Přečtěte si také: Ve středu 28. října zavřou velké obchody. 74 prodejen jednoho řetězce ale zůstane otevřených