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Češi znovu sahají po tlačítkových mobilech. Nové modely vydrží 12 dní a zvládnou věc, kterou by nikdo nečekalPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Prodeje tlačítkových mobilů v Česku znovu rostou a po jednoduchých přístrojích sahají […]
Češi znovu sahají po tlačítkových mobilech. Nové modely vydrží 12 dní a zvládnou věc, kterou by nikdo nečekal
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 24.10.2026 04:55
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
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