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Češi znovu sahají po tlačítkových mobilech. Nové modely vydrží 12 dní a zvládnou věc, kterou by nikdo nečekal

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Prodeje tlačítkových mobilů v Česku znovu rostou a po jednoduchých přístrojích sahají […]
Češi znovu sahají po tlačítkových mobilech. Nové modely vydrží 12 dní a zvládnou věc, kterou by nikdo nečekal

Češi znovu sahají po tlačítkových mobilech. Nové modely vydrží 12 dní a zvládnou věc, kterou by nikdo nečekal

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 24.10.2026 04:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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