Zemřel prostějovský rodák Luděk Mikloško. Legendární brankář podlehl rakoviněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zemřel prostějovský rodák Luděk Mikloško. Legendární brankář podlehl rakovině
Dlouho připravované spojení Slavonína a Nedvězí se stává skutečností. Dvoukilometrová trasa bude součástí...
Počet obyvatel Olomouckého kraje klesl v prvním pololetí letošního roku o 967 lidí. Podle údajů Českého...
Povodeň v září 2024 vzala rodině Trnčákových jejich dům. Na státní podporu nedosáhli, od Člověka v tísni...
Zdravotníci z Nemocnice AGEL Prostějov mohou při výuce první pomoci využívat moderní resuscitační figuríny....
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
- Začala stavba cyklostezky mezi Slavonínem a Nedvězím, trasa pokračuje na Prostějov
- Olomoucký kraj ztrácí obyvatele. Za půl roku přišel téměř o tisíc lidí
- Povodeň jim vzala dům krátce po svatbě. Rodině Trnčákových pomohl Člověk v tísni
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