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Zemřel prostějovský rodák Luděk Mikloško. Legendární brankář podlehl rakovině

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Ve věku 64 let zemřel bývalý fotbalový brankář a rodák z Prostějova Luděk Mikloško, prohrál boj s rakovinou. Svou fotbalovou kariéru strávil převážně v Baníku Ostrava a v londýnském klubu West Ham United. Od roku 2022 působil jako sportovní ředitel Baníku Ostrava.
Zemřel prostějovský rodák Luděk Mikloško. Legendární brankář podlehl rakovině

Zemřel prostějovský rodák Luděk Mikloško. Legendární brankář podlehl rakovině

Zdroj: FC Baník Ostrava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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