Trouba nebo horkovzdušná fritéza: Test ukázal, co víc prodraží účet za elektřinu. Výsledek překvapil i odborníky

Horkovzdušná fritéza platí za symbol úsporného vaření. Je menší, rychlejší a když v ní připravíte večeři, prý ušetříte i za elektřinu. Jenže když se oba spotřebiče proměřily v laboratořích spotřebitelských organizací, výsledek nevyšel tak jednoznačně, jak by čekal skoro každý. V některých situacích šetří rodinnou peněženku naopak stará dobrá trouba.
Malá porce? Fritéza šetří, a pořádně
U jednoho nebo dvou jídel má fritéza jasně navrch. Ohřívá jen malý vnitřní prostor, ve většině případů se nemusí předehřívat a k cílové teplotě se dostane během chvilky. Zatímco běžná elektrická trouba si řekne o příkon zhruba 2 000 až 3 500 wattů, horkovzdušná fritéza zvládne totéž s příkonem kolem 1 200 až 2 000 wattů.
Britská spotřebitelská organizace Which? proměřila přípravu stejných jídel v obou spotřebičích. Porce hranolků spotřebovala ve fritéze 0,287 kilowatthodiny, v troubě 0,863 kilowatthodiny. U pečeného brambora vyšla fritéza na 0,392 proti 1,084 kilowatthodiny u trouby. Fritéza tak u malých porcí spotřebovala zhruba třetinu elektřiny oproti troubě a jídlo měla navíc hotové dřív.
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Naměřené hodnoty přehledně shrnuje následující tabulka:
Jídlo Fritéza Trouba Porce hranolků 0,287 kilowatthodiny 0,863 kilowatthodiny Pečený brambor 0,392 kilowatthodiny 1,084 kilowatthodiny
Právě odsud pramení pověst fritézy coby úsporného pomocníka. U malých porcí se úspora obvykle pohybuje někde mezi 30 a 50 procenty. Nejvíc na ní vydělá ten, kdo dřív roztápěl celou troubu jen kvůli hrstce jídla, třeba pár rozmraženým kouskům nebo jedné rozpečené bagetě. V takovém případě může vyšplhat až k 80 procentům.
Za celý rok se výsledek obrací
Spotřeba na jedno konkrétní jídlo ovšem není totéž co celkový účet za rok. Novozélandská spotřebitelská organizace Consumer nechala běžet sedm fritéz a tři trouby ve standardizovaném testu, vždy na 200 stupních po dobu 30 minut, a přepočítala náklady na tři použití týdně po celý rok. Výsledek většinu lidí zaskočí. V průměru totiž vyšel provoz fritézy dráž než provoz trouby.
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Za výsledkem stojí obyčejná fyzika. Fritéza pracuje s malou komorou, ve které ventilátor žene rozpálený vzduch bez ustání, takže topné těleso jede prakticky pořád. Trouba má sice mnohem větší objem, ale silnější plášť, lépe dosedající dvířka a termostat jí pomáhají teplo udržet. Jakmile se jednou rozpálí, dohřívá se už jen krátkými cykly. Proto menší spotřebič s nižším štítkovým příkonem nemusí být automaticky ten úspornější, jak si většina lidí myslí.
Rozhoduje, kolik a jak dlouho vaříte
Klíčem k celé hádance je množství jídla a délka přípravy. Fritéza boduje u malých dávek a krátkých časů, tedy zhruba do půl hodiny. Jakmile ale chystáte večeři pro celou rodinu, její výhoda se vytrácí. Do koše se toho vejde málo, takže porci pro čtyři projedete klidně na dvě nebo tři dávky za sebou a každé další kolo přidá minuty i watty.
Trouba oproti tomu zvládne celý oběd na jedno zapnutí. Peče totiž na několika roštech zároveň, takže se do ní vejde pečeně, plech knedlíků i zapékaný květák naráz. Při plném využití prostoru se vyšší příkon rozpustí mezi víc porcí a spotřebič vyjde v přepočtu na talíř levněji. Na velký sváteční pekáč nebo pár plechů buchet se koš fritézy prostě nechytá.
Přečtěte si také: Ani tepelné čerpadlo, ani kotel. Češi na chalupách přechází na topení, které vyjde na 3 000 Kč za celou zimu Při plném pekáči a celém obědě na jedno zapnutí vyjde trouba v přepočtu na porci často levněji. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kdy se vyplatí fritéza a kdy trouba
Jednoduché pravidlo zní: čím míň jídla a čím kratší čas, tím spíš sáhněte po fritéze. Rychlá večeře pro jednoho nebo dva, dohřátí včerejšího oběda nebo křupavé nugetky k večernímu filmu, to všechno fritéza zvládne levněji i rychleji. Test novozélandské organizace Consumer navíc ukázal, že u krátkých příprav hraje roli i předehřev trouby, který její náklady dál zvyšuje.
Nedělní oběd pro celou rodinu, pečení více jídel najednou nebo dlouhé pečení naopak patří troubě. A úplně nejvíc ušetří ten, kdo spotřebič využívá naplno a zbytečně nezapíná velký objem kvůli pár soustům. Otázka z nadpisu tak nemá jednu univerzální odpověď. Účet za elektřinu totiž víc než samotný spotřebič prodraží to, jak ho používáte.
Zdroje: https://www.which.co.uk/reviews/air-fryers/article/air-fryer-vs-oven-energy-cost-cooking-results-compared-aPpAt8D1Agy5, https://www.ireceptar.cz/hobby/trouba-vzduchova-friteza-spotreba-srovnani/, https://techsvet.cz/zajimavosti/domaci-spotrebice-spotreba-energie/adrianasingerova, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/horkovzdusna-friteza-trouba-uspora-energie-srovnani/, https://www.consumer.org.nz/articles/air-fryer-vs-oven-do-air-fryers-really-save-you-money
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