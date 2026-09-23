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Auto smetl vlak, cestující utekli. U Náměště řidič sjel ze silnici na koleje

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Naštěstí bez zranění se obešla nehoda, při které třiapadesátiletý řidič dnes ráno u Náměště na Hané vyjel mimo silnici a zůstal stát na kolejích u přejezdu. Tam auto smetl vlak. Všech pět cestujících stihlo z vozu včas utéct.
Auto smetl vlak, cestující utekli. U Náměště řidič sjel ze silnici na koleje

Auto smetl vlak, cestující utekli. U Náměště řidič sjel ze silnici na koleje

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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