Chtěl skončit s hokejem a živit se jinak. Boston dal DiPietrovi šanci a teď má být dvojkou za Swaymanem

V říjnu 2022 získal Boston z Vancouveru brankáře, kterého liga v podstatě odepsala. Michael DiPietro měl za sebou 417 dnů bez jediného soutěžního zápasu, pandemický rok, který mu vzal rutinu i sebevědomí, a pád do ECHL k Maine Mariners. Během přesunu do Portlandu zvedl telefon a zavolal domů. Ne aby řekl, jak se těší na novou šanci. Aby se zeptal: „Co vlastně dělám?“ Uvažoval o policii. O hasičích. O čemkoli, kde by zůstal v týmu, jen ne na ledě. Dnes, po dvou po sobě jdoucích sezonách, v nichž sbíral individuální ceny AHL jako nikdo jiný, stojí před otevřenými dveřmi do NHL. A Boston mu je otevřel záměrně.
Ze dna ECHL ke sportovnímu psychologovi
Sezona 2022/23 v Maine nebyla jen sportovní zastávkou, byla existenční křižovatkou. DiPietro, draftovaný Vancouverem v roce 2017 jako 64. celkově, přišel do Bostonu s pověstí talentovaného, ale ztraceného gólmana. Covidová pauza mu vzala víc než zápasy. Vzala mu pocit, že je hokejista. Sám v rozhovoru pro InGoal Radio popsal, že „zapomněl hrát“, ztratil předzápasovou rutinu, fixoval se na statistiky a porovnával se s gólmany, kteří měřili o patnáct centimetrů víc.
Zlom přišel přes hlavu, ne přes tělo. DiPietro začal dlouhodobě pracovat se sportovním psychologem; už v roce 2021 zmiňoval Dr. Ashwina Patela jako klíčovou oporu. Mentální práce spočívala v rozbíjení negativních myšlenkových smyček, v porcování problémů na zvládnutelné úseky a v jedné zdánlivě banální věci: vrátit radost ze hry. V Maine ji našel. Ne díky výsledkům, ale díky tomu, že přestal řešit, kde „už měl být“.
Čísla, která nemůžete ignorovat
Když se DiPietro vrátil do Providence, přivezl si jinou hlavu, a jinou hru. Při 183 centimetrech nemohl kopírovat styl vysokých brankářů, kteří dominují moderní NHL. Přestal se obsesivně opírat o RVH, víc pracoval z bruslí, upravil hloubku postavení v brankovišti a začal hrát podle vlastních parametrů. Výsledky přišly okamžitě a zůstaly dva roky.
|Sezona
|Bilance
|GAA
|SV%
|Ocenění
|2024/25
|26-8-5
|2,05
|,927
|Gólman roku AHL
|2025/26
|34-8-1
|1,91
|,930
|MVP celé AHL
Dvě po sobě jdoucí elitní sezony v AHL nejsou náhoda. Jsou to čísla hráče, který přerostl ligu. A Boston to věděl; už 30. června 2025 mu dal dvouletou NHL smlouvu s cap hitem necelých 19 milionů korun ročně.
Proč tentokrát Boston nechce udělat stejnou chybu
Organizace Bruins má s brankářskou hloubkou bolestivou historii. Dana Vladaře prodali v červenci 2021 do Calgary za výběr ve třetím kole draftu, poté co si už sáhl na NHL. Brandon Bussi, DiPietrův dlouholetý parťák v Providence, odešel v létě 2025 jako volný hráč na Floridu a v říjnu ho z waiveru sebrala Carolina, kde se dostal k plnohodnotné NHL roli. Oba případy mají společný jmenovatel: výkonný farmářský gólman odešel dřív, než dostal čistou šanci v Bostonu.
S DiPietrem klub zjevně nechce scénář opakovat. Klíčový krok přišel 1. července 2026, kdy Boston vyměnil Joonase Korpisala do Rangers. Korpisalo za sebou měl v NHL sezonu s průměrem 3,15 inkasovaných gólů a úspěšností zákroků ,894, čísla, která vedle DiPietrových AHL statistik vypadala jako pozvánka k výměně. Boston nevyměnil jen veterána za prospekt. Vyměnil dražší variantu s horším trendem za levnější s výrazně lepším.
Co stojí mezi DiPietrem a NHL
Za Jeremym Swaymanem, který v říjnu 2024 podepsal osmileté prodloužení s cap hitem přes 190 milionů korun, není místo dvojky žádná formalita. Swayman v sezoně 2025/26 odchytal 55 zápasů. Role za ním znamená dvacet až třicet startů ročně, pravidelnou připravenost a schopnost udržet tým ve hře, když jednička odpočívá.
DiPietro nikdy neodchytal plnohodnotný NHL zápas. To je fakt, který žádné AHL ocenění nesmaže. Ale Boston za ním buduje strukturu: v organizaci má Šimona Zajíčka, který v Providence v sezoně 2025/26 zaznamenal bilanci 14-6-1 s průměrem 2,44 a úspěšností ,915, a od léta 2026 i Jiřího Pateru jako hloubkovou variantu. Hierarchie je jasná: DiPietro první, Zajíček druhý, Patera třetí.
Příběh, který Boston nemůže nechat nedopsat
Podle nás je na DiPietrově cestě nejpozoruhodnější jedna věc: nebyl zachráněn jedním momentem, jedním trejdem ani jedním trenérem. Byl zachráněn tím, že v nejhorším bodě kariéry, v autě na cestě do Portlandu, s telefonem u ucha, se rozhodl ještě neodejít. A pak metodicky, den po dni, změnil způsob, jakým přemýšlí i jakým chytá. Boston mu teď dluží to, co nedal Vladařovi ani Bussimu: šanci dokázat, že dominance na farmě se dá přetavit v důvěru na největší scéně.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka