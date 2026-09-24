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Tottimu bylo 48 a dva italské kluby ho chtěly zpět na hřiště. V autobiografii vysvětlil, proč to pro něj bylo nemožné

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Genoa a Como lákaly osmačtyřicetiletého Tottiho zpátky do Serie A. V nové autobiografii poprvé vysvětluje, proč řekl ne.
Tottimu bylo 48 a dva italské kluby ho chtěly zpět na hřiště. V autobiografii vysvětlil, proč to pro něj bylo nemožné

Tottimu bylo 48 a dva italské kluby ho chtěly zpět na hřiště. V autobiografii vysvětlil, proč to pro něj bylo nemožné

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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