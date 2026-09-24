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Hledaný muž se ukrýval pod pohovkou, když vzal nůž, použili policisté taser

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Dramatické chvíle zažili sokolovští policisté poté, co našli šestatřicetiletého muže, po kterém bylo vyhlášené celostátní pátrání. Ten byl eskortován přímo do věznice v Ostrově.
Hledaný muž se ukrýval pod pohovkou, když vzal nůž, použili policisté taser

Hledaný muž se ukrýval pod pohovkou, když vzal nůž, použili policisté taser

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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