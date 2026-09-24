Námořníci vozili obří želvy z Galapág jako živé konzervy. Když je vyložili na jiném ostrově, spustili křížení, které dnes odhaluje vyhynulé druhy

Studie publikovaná v Proceedings of the Royal Society B přitom odhalila víc než jen taxonomickou kuriozitu. Ukázala mechanismus, kterým lidská činnost, konkrétně staletí trvající přeprava živých želv na palubách lodí, nechtěně uchovala genetické stopy populací, jež jinak zmizely beze stopy.
Proč námořníci nakládali stovky želv jako živé konzervy
Galapážské želvy obrovské disponují fyziologickou vlastností, která z nich v éře plachetnic udělala dokonalou zásobu proviantu. Dokázaly přežít na palubě měsíce, někdy i déle než rok, zcela bez vody a potravy. Pro posádky velrybářských lodí, pirátských fregat i průzkumných expedic představovaly jediný spolehlivý zdroj čerstvého masa uprostřed oceánu, v době, kdy chlazení neexistovalo. Historické prameny zpracované nadací Charles Darwin Foundation dokládají, že jedna loď si běžně naložila 500 až 600 kusů najednou. Během dvou staletí intenzivního lovu zmizelo podle odhadů organizace Galápagos Conservancy 100 000 až 200 000 jedinců. Několik ostrovních populací se z tohoto tlaku už nikdy nevzpamatovalo.
Jak lidský přesun želv otevřel cestu ke křížení zaniklých linií
Lodě ovšem želvy nejen odvážely. Občas je také vyhazovaly, jako přebytečnou zátěž, při změně kurzu, nebo jednoduše proto, že posádka vyměnila jednu zásobu za jinou. Část přemístěných zvířat skončila na ostrovech, kde žily zcela odlišné populace. Genetické studie z let 2008 a 2012 prokázaly, že na sopce Wolf na ostrově Isabela nesou tamní želvy příměs DNA z Pinty i Floreany, dvou linií, které na svých domovských ostrovech vyhynuly. Vědci to vysvětlují takzvanou „balastovou hypotézou“: námořníci odkládali či ztráceli želvy v zálivu Banks Bay a přemístěná zvířata se následně křížila s místní populací. Vznikl sekundární kontakt, který by bez lidského zásahu nenastal. A právě v genomech těchto hybridních potomků přetrvaly úseky DNA, jež jinak zmizely spolu s posledními čistokrevnými jedinci.
Méně než procento genomu stačilo k průlomu v evoluční detektivce
Studie z roku 2026 posunula celý přístup o úroveň dál. Autoři pracovali s muzejními kostmi tak degradovanými, že čitelná část genomu tvořila méně než jedno procento. Běžné metody by takový materiál vyřadily jako nepoužitelný. Yaleský tým se však vyhnul imputaci chybějících genotypů, tedy doplňování dat odhadem, a místo toho kombinoval několik nezávislých analytických nástrojů: fylogenetické placement analýzy, analýzu hlavních komponent a admixture modely. Odfiltroval přechodové mutace náchylné k chemickému poškození a výsledek ověřoval křížově. U historických vzorků ze San Cristóbalu se například ukázalo, že nejméně 99,86 % analyzovaných úseků o délce 500 tisíc párů bází spadá do jedné konkrétní evoluční skupiny. Závěr byl jednoznačný: obě linie, sancristóbalská i santafejská, představují evolučně odlišné entity.
Formální taxonomický status autoři záměrně neuzavírají. U Santa Fe navíc upozorňují, že kvalitnější exempláře pravděpodobně neexistují. Jinými slovy: existence těchto zaniklých větví je genomicky podložená, ale jejich oficiální vědecké pojmenování může přijít později, nebo vůbec.
Paradox lovu: destrukce populací jako nechtěný archiv evoluce
Nejpůsobivější rovina celého příběhu spočívá v paradoxu. Tatáž námořní logistika, která galapážské želvy decimovala, zároveň neúmyslně roznesla jejich geny po souostroví a vytvořila hybridní jedince, v nichž dnes přežívají fragmenty jinak vymazaných evolučních kapitol. Čím širší referenční databázi genomů vědci vybudují, tím vyšší je šance na odhalení dalších „skrytých“ linií v žijících populacích. Autoři studie i doprovodný text na serveru Yale News zdůrazňují, že vyvinuté postupy mají přesah daleko za Galapágy; obdobné problémy s degradovanou historickou DNA řeší muzea a ochranářské programy po celém světě.
Pro praxi to znamená zásadní posun: méně intuitivních přesunů zvířat mezi ostrovy, více genomického prověřování původu každého jedince. Hybridi, dosud považovaní za „znečištěné“ exempláře, se mohou ukázat jako nejcennější nositelé diverzity, kterou jsme pokládali za ztracenou.
Český střípek v galapážském puzzle
I Česko má v tomto příběhu drobnou, ale zajímavou stopu. Pražská zoo chová galapážské želvy, návštěvníci znají samce Eberharda, a už v roce 2010 poskytla dva jedince do mezinárodní genetické studie. Národní muzeum pak spravuje herpetologickou sbírku čítající přes 26 000 položek z celého světa a rozvíjí metodiky práce s DNA ze sbírkového materiálu. Konkrétní muzejní exemplář galapážské želvy v českých sbírkách veřejně doložen zatím nebyl, kapacita pro podobný výzkum tu ale existuje.
Na sopce Wolf na Isabele možná právě teď pomalu kráčí želva, v jejímž genomu přežívá poslední ozvěna populace, kterou svět naposledy viděl živou před dvěma sty lety, a která svou existenci dluží námořníkovi, jenž ji kdysi vyhodil přes palubu.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková