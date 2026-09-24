Kolik si vydělá cukrářka v malé cukrárně za celý měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

Do práce chodí ve chvíli, kdy má většina lidí k budíku ještě daleko. Než se cukrárna otevře, má připravené první zákusky, hlídá si přesné gramáže, pracuje s teplotou a o víkendech i svátcích stojí u pece, protože právě tehdy mají lidé na sladké největší chuť. Roky se přitom učila poctivé řemeslo. Když si ale na konci měsíce projede výplatní pásku, číslo na ní tvrdé práci vůbec neodpovídá. Kolik si tedy cukrářka v malé cukrárně reálně vydělá?
Na účet přijde částka blízko minimální mzdy
Malý podnik, kde se peče přímo na místě a tým tvoří jen pár lidí, obvykle nabízí ze všech provozů nejméně. Začínající cukrářka tu často startuje na úrovni minimální mzdy, která je od 1. ledna 2026 stanovená na 22 400 Kč hrubého měsíčně. Potvrzují to i mzdové přehledy sestavené z údajů přímo od zaměstnanců: kdo teprve nastupuje nebo pracuje v cukrárně mimo velká města, zůstává výdělkem u úplné spodní hranice, jen kousek nad zákonným minimem. Za odbornost, kterou získávala roky, tak bere sotva víc než někdo bez vyučení, kdo v kuchyni jen vypomáhá.
Malé cukrárny obvykle nabízejí ze všech provozů nejnižší mzdu a začínající cukrářka tu často startuje na minimu. Ilustrační foto. Zdroj: Pavel Danilyuk / Pexels. Hrubá mzda vypadá líp než to, co nakonec zbyde
Částka z pracovní smlouvy je vždycky hrubá a to, co nakonec dorazí na účet, je citelně nižší. Z výplaty se totiž strhává sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu. U mzdy na úrovni minima zůstane cukrářce v roce 2026 po těchto odvodech zhruba 19 000 Kč čistého. Právě rozdíl mezi číslem, které slíbí zaměstnavatel, a tím, co si člověk reálně odnese domů, řadu lidí u výplatní pásky zaskočí nejvíc. U řemesla, které vyžaduje roky praxe a nástup dávno před svítáním, působí výsledná částka obzvlášť tvrdě.
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Velká část odpovědi je v zákoně. Vyučeným profesím dřív přidávala jistotu zaručená mzda, tedy zákonem daný práh nad minimem odstupňovaný podle náročnosti práce. V soukromém sektoru ovšem od začátku roku 2025 skončila a zůstala jen pro zaměstnance státu a veřejných služeb v podobě zaručeného platu. Cukrárnu jako soukromý podnik tak dnes zavazuje pouze obecné minimum, žádná vyšší sazba za kvalifikaci. Druhým důvodem je ekonomika gastronomie. Zisk z jednoho šálku kávy nebo zákusku je malý, a tak na výrazně vyšší výplaty v provozu jednoduše nezbývá. Výsledkem je mzda, která zůstává hluboko pod celostátním průměrem, přestože jde o kvalifikované řemeslo.
Kde si cukrářka přijde na víc
Neplatí to naštěstí všude stejně. Nejlépe se dá vydělat v Praze a v prémiových cukrárnách, kde jeden dort stojí tisíce korun a zákazníci za kvalitu rádi připlatí. Zkušená cukrářka nebo vedoucí výroby se po několika letech dostane výrazně výš, ve špičkových provozech i na násobek nástupní mzdy. Svou roli hraje i region, protože nabídky se mezi menším krajem a hlavním městem znatelně liší. Kdo zvládá náročné moderní dezerty a najde si dobré místo, může si tedy citelně polepšit. Pro řadovou cukrářku v malém podniku ale výplata zůstává na úrovni, která její tvrdé ranní práci neodpovídá.
Zdroje: https://mpsv.gov.cz/minimalni-mzda-od-ledna-2026-vzroste-o-1-600-korun-na-22-400-korun-mesicne, https://www.podnikatel.cz/clanky/minimalni-mzda-a-zaruceny-plat-pro-rok-2026-v-tabulkach/, https://prumerneplaty.cz/pozice/cukrar, https://www.jenprace.cz/platy/cukrar-cukrarka, https://www.platy.cz/platy/zemedelstvi-a-potravinarstvi/cukrar