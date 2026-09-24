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Alena šla s manželem na houby a ztratila se. Trpí demencí a má vybitý telefon

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Policisté usilovně pátrají po dvaasedmdesátileté houbařce, která se ve středu vydala s manželem do lesa na Rokycansku. Muž s ní mluvil po telefonu, dokud se jí nevybil. Žena ale trpí demencí a nebyla mu schopna popsat, kde se nachází.
Alena šla s manželem na houby a ztratila se. Trpí demencí a má vybitý telefon

Alena šla s manželem na houby a ztratila se. Trpí demencí a má vybitý telefon

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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