Toaletní papír už nebude potřeba. Česko dobývá novinka, která ho spláchne do propadliště dějin

Když hygiena potkává revoluci
Představte si, že byste si po práci v zahradě otřeli špinavé ruce jen papírovým ubrouskem. Bez vody. Znepokojivá představa, že? Přesně tohle ale děláme každý den na toaletě – a většina z nás si ani neuvědomuje, že existuje mnohem účinnější a šetrnější způsob. Bidet, zařízení využívající proud vody místo papíru, byl u nás ještě nedávno vnímán jako exotická kuriozita z italských hotelů. Dnes se ale stává praktickým pomocníkem pro celou rodinu, který mění pravidla hry v osobní hygieně.
V zemích jižní Evropy, Asie nebo Jižní Ameriky není bidet žádnou novinkou – patří tam ke standardnímu vybavení koupelen, stejně samozřejmě jako umyvadlo. Zatímco my jsme po desetiletí spoléhali výhradně na toaletní papír, jinde ve světě lidé dávno pochopili, že voda čistí důkladněji, šetrněji a hygieničtěji. A teď konečně tento trend dorazil i k nám. S rostoucím důrazem na ekologii, komfort a zdraví si bidet nachází cestu do stále většího počtu českých domácností – ať už v podobě samostatného keramického zařízení, praktického nástavce na toaletu nebo moderní ruční sprchy.
Proč papír vlastně nestačí?
Tradiční toaletní papír má v našich koupelnách dlouhou historii, ale když se na něj podíváme objektivně, jde vlastně o poměrně nedokonalé řešení. Papír sice odstraní viditelné nečistoty, ale úplné vyčištění pokožky nezajistí – i když si dáte sebevíc záležet. Naproti tomu proud vody dokáže očistit pokožku mnohem důkladněji, bez zbytečného tření a podráždění. Navíc časté používání papíru může pokožku dráždit a v horších případech přispívat ke vzniku hemoroidů nebo jiných zdravotních potíží.
Ještě důležitější je ale otázka skutečné hygieny rukou. Po použití toaletního papíru je důkladné umytí rukou nezbytné – a přesto ho spousta lidí stále podceňuje. U bidetu však k přímému kontaktu rukou s nečistotami většinou vůbec nedochází. Stačí otočit ovladačem nebo stisknout tlačítko a voda vše obstará za vás. Moderní bidetové nástavce se navíc instalují přímo na běžnou toaletu, takže už není potřeba pořizovat samostatné zařízení ani přestavovat celou koupelnu. Tato bezdotyková forma očisty je mimořádně vhodná pro ženy během menstruace, seniory nebo osoby s omezenou pohyblivostí.
Slovo „bidet“ pochází z francouzštiny a původně znamenalo „poníka“ – narážka na polohu rozkročmo, ve které se toto zařízení historicky používalo. Dnes už ale nemusíte sedět na ničem zvláštním. Jednoduchý nástavec se dá připevnit téměř na každou toaletu a celá instalace zabere pár minut.
Ekologický dopad, který vás překvapí
Kromě zdravotních benefitů přináší bidet i obrovský ekologický přínos. Zatímco bidet spotřebuje na jedno omytí zhruba půl litru vody (tedy přibližně jeden šálek), na výrobu jediné role toaletního papíru se v průmyslu spotřebuje až 140 litrů vody. A to nemluvíme o milionech pokácených stromů ročně, chemikáliích při bělení nebo energii potřebné k výrobě a transportu. Přechod na vodní hygienu je proto nejen příjemnější a zdravější, ale také mnohem ohleduplnější k přírodě.
Po omytí vodou lze pokožku osušit malým množstvím toaletního papíru, vyhrazeným látkovým ručníkem nebo – u pokročilejších elektronických bidetů – integrovaným fénem s teplým vzduchem. I když tedy papír úplně nezmizí, jeho spotřeba se dramaticky sníží. A to je krok správným směrem.
Co dříve působilo jako luxusní výstřelek z hotelových koupelen, se dnes stává praktickým standardem dostupným téměř každému. Ať už zvolíte jednoduchý nástavec za pár stovek nebo moderní elektronický model s dálkovým ovládáním, jde o investici, která se vrátí nejen ve formě pohodlí, ale i zdraví a šetrnosti k planetě. Malá změna v každodenní rutině, která dokáže udělat velký rozdíl.
Zdroje článku: bathify.com, voda.tzb-info.cz, lepsiebyvanie.pluska.sk, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová