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Dívka v Bohuňovicích zabila matku a chtěla i otce, přítel pomáhal. Jdou před soud

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Kriminalisté posílají před soud osmnáctiletou dívku a jejího o 11 let staršího přítele. Dívka v Bohuňovicích na Olomoucku loni těsně před Vánocemi zavraždila svou matku a pokusila se zabít i otce, přítel jí pomáhal. Motivem byly peníze.
Dívka v Bohuňovicích zabila matku a chtěla i otce, přítel pomáhal. Jdou před soud

Dívka v Bohuňovicích zabila matku a chtěla i otce, přítel pomáhal. Jdou před soud

Zdroj: Jan Luxík
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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