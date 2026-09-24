Naplnila sklenici okurkami a zalila je rajčatovou omáčkou s česnekem. Po otevření pochopila, proč babička jinak okurky nedělala

Konzervování okurek má bohatou historii, která se datuje již po staletí. Vše začalo už u sudů se solným roztokem ve starověké Mezopotámii, samotné okurky pak mají svůj původ nejspíš v Indii, kde je lidé začali pěstovat před více než 3 000 lety.
Na skok do historie
Nakládání okurek se rozšířilo po celém Blízkém východě a poté i do Evropy. A každá kultura přidala této šikovné technice svůj
jedinečný nádech a chuť. V 17. století se pak nakládané okurky staly v Evropě jednou z nejoblíbenějších pochoutek určených pro chudé i bohaté stoly vůbec, jak píše web BaconIsMagic. Příprava ingrediencí na okurky
Než se pustíte do procesu nakládání okurek v rajčatové omáčce, je nezbytné shromáždit a připravit všechny potřebné ingredience:
1 kg čerstvých okurek 100 g rajčatového protlaku 1 litr vody 50 g cukru 50 g soli 5 stroužků mladého česneku 4 zrnka pepře a bobule nového koření hřebíček, chilli papričky a kopr podle chuti 1 čajová lžička kyseliny citronové První krok je základ
Cesta k dokonalé sklenici nakládaných okurek začíná podle webu
KaipKada jak jinak než sterilizací. Jakmile jsou sklenice připraveny, postupujte tak, že každý stroužek česneku oloupete a rozkrojíte na čtyři části a spolu se zrnky pepře, nového koření a hřebíčkem (případně papričkou) je vložíte na dno sklenic. Zdroj fotografie: Pixabay Ať už se podávají jako samostatná svačinka nebo jako doplněk k jídlu, tyto okurky jistě přinesou na každý jídelní stůl příval chuti. Příprava okurek
Jak radí staří zahrádkáři,
odřízněte jejich konce, jak už Chalupáři-Zahrádkáři radili dříve (ovšem až po jejich namočení do vody) – tento krok je zásadní, protože pomáhá lépe absorbovat chutě. Okurky poté pevně natlačte do sklenic a pro aromatický nádech je proložte snítkami čerstvého kopru.
Přiveďte k varu litr vody a zalijte jí okurky ve sklenicích tak, aby byly zcela zakryté. Sklenice uzavřete víčkem a nechte je 3-4 minuty odstát, poté je slijte a proces ještě jednou zopakujte. Tento krok blanšírování zajistí, že okurky budou čisté a připravené absorbovat všechny chutě rajčatové omáčky.
Zdroj fotografie: Freepik Ne vždy je snadné na trhu poznat, zda jsou již okurky vhodné k nakládání. Pomoci vám může barva jejich ostnů – prohlédněte je. Směs na rajčatovou omáčku
V hrnci smíchejte rajčatový protlak se zbývajícím litrem vody a vytvořte hustou rajčatovou omáčku. Přidejte cukr, sůl a kyselinu citronovou a
směs postupně přiveďte k varu. Pak s ní zalijte okurky a dbejte na to, aby byly sklenice zcela naplněny. Nakonec pevně zajistěte víčka a otočte okurky dnem vzhůru, aby vychladly. Můžete je samozřejmě také sterilizovat, poté vydrží mnohem déle.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři