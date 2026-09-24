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Naplnila sklenici okurkami a zalila je rajčatovou omáčkou s česnekem. Po otevření pochopila, proč babička jinak okurky nedělala

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Nakládání okurek v rajčatové omáčce s česnekem představuje lahodnou obměnu tradičních metod. Opravdu stojí za to.
Tradičně se okurky určené k nakládání vyznačují menší velikostí a délkou. Často mají štíhlý profil a tenkou slupku zdobenou výraznými hrbolky.

Tradičně se okurky určené k nakládání vyznačují menší velikostí a délkou. Často mají štíhlý profil a tenkou slupku zdobenou výraznými hrbolky.

Zdroj: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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