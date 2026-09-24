Klasická WC štětka není jediná věc, kterou v koupelně používáme špatně. WC blok celý život věšíme na špatné místo

Cogetto, na TikToku známý pod přezdívkou @fibasince93, v krátkém klipu předvedl jediný pohyb:
háček závěsného WC bloku zasunul pod vnitřní okraj mísy tak, aby zůstal kompletně skrytý. Žádný plastový výstupek trčící přes hranu, žádné klepání prkénka o drát. Komentáře pod videem zaplavily reakce lidí, kteří si uvědomili, že celý život věšeli blok zvenku, přes viditelnou horní hranu. Jenže virál jednu podstatnou věc zamlčel: trik nefunguje všude a rozhodující roli hraje tvar vaší toalety a směr proudu vody. Kam přesně patří WC blok podle výrobců
Prošli jsme návody čtyř velkých značek a výsledek je překvapivě jednoznačný. Duck píše doslova „umístěte blok pod okraj toaletní mísy tam, kde při každém spláchnutí proudí voda“. VIR na svém webu uvádí totéž: „pod lem v místě nejsilnějšího průtoku vody“. Harpic formuluje obecněji: „připevněte blok na okraj toalety“ v místě nejsilnějšího proudu. Domestos volí kompromis: „zavěste přes okraj toalety a zajistěte, aby se nacházel v proudu vody“.
Společný jmenovatel všech čtyř návodů? Proud splachovací vody. Výrobcům záleží primárně na tom, aby se čisticí přípravek při každém spláchnutí dostal do kontaktu s vodou, rozpustil se rovnoměrně a pokryl vnitřek mísy. Estetika uchycení, zda háček trčí ven, nebo zůstává schovaný, v oficiálních instrukcích nehraje žádnou roli. Přesto právě poloha pod okrajem zajistí obojí: blok sedí v nejsilnějším toku a plastový držák nepřekáží sedátku.
Proč u bezokrajových toalet virální trik selhává
Pod klasickým oplachovým lemem se skrývají drobné otvory, jimiž voda při spláchnutí proudí po celém obvodu mísy. Právě do tohoto prostoru se háček zasouvá a blok v něm zůstává stabilně zavěšený. Moderní bezokrajové mísy ovšem tento lem postrádají. Geberit u svého systému Rimfree výslovně uvádí, že „žádný lem neexistuje“. Voda se u těchto toalet distribuuje jiným způsobem, obvykle jednou nebo dvěma směrovanými tryskami.
Pokud máte doma bezokrajový záchod, háček závěsného bloku jednoduše nemá kam zapadnout. Villeroy & Boch na to zareagoval vlastním řešením: systém ViFresh integruje téměř neviditelný držák přímo do přívodu vody v keramice. Stačí do něj vložit běžný gelový nebo tuhý blok a při každém spláchnutí se přípravek rozpouští v hlavním proudu, bez jakéhokoli háčku. Schovaný blok tedy dávno přestal být jen trik ze sociálních sítí; u prémiových mís jde o tovární vybavení.
VIDEO Jak WC blok správně nasadit a vyměnit bez rizika
Největší obava, kterou komentáře pod virálem opakovaně zmiňovaly: „Mám strkat ruku dovnitř záchodové mísy?“ Krátká odpověď zní ano, a hygienicky to zvládnete snáz, než se zdá.
Praktický postup krok za krokem:
Spláchněte, aby vnitřek mísy byl čerstvě opláchnutý. Navlékněte si gumové rukavice. Rozevřete nebo napněte drátěný háček a zasuňte ho pod vnitřní lem mísy tak, aby blok visel v dráze splachovací vody. Při výměně starého bloku uchopte háček za nejsušší část, případně si pomozte toaletním papírem. Netahejte do strany, zaklesnutý drát se snáz uvolní mírným nadzvednutím. Po sundání rukavic si důkladně umyjte ruce mýdlem. CDC řadí mytí rukou po manipulaci s toaletou mezi základní hygienické návyky.
Co se týče obav z bakterií: britská NHS Foundation Trust v Harrogate uvádí, že v běžné zdravé domácnosti bývá riziko přenosu zárodků z toaletní mísy obvykle nízké. Kritičtější jsou často dotýkané plochy, jako kliky, vypínače či telefony. Krátký kontakt s vnitřním okrajem při výměně bloku tedy nepředstavuje mimořádné nebezpečí, pokud dodržíte základní hygienu.
WC štětka: stejný princip, stejná chyba
Analogický problém se týká i toaletní štětky. Duck na svém webu doporučuje po vyčištění mísy přidržet štětku v proudu padající vody při spláchnutí, tím se z vláken odplaví zbytky nečistot a čisticího prostředku. Harpic jde ještě dál a radí nechat štětku po použití oschnout na vzduchu, třeba sevřenou mezi sedátkem a víkem, než ji vrátíte do stojánku. Mokrá štětka zavřená v plastovém pouzdře se stává ideálním prostředím pro množení bakterií.
Společné vlákno obou „objevů“ je prosté: výrobci tyto pokyny uvádějí, jenže formulují je tak stručně a obecně, že je většina lidí přehlédne. Na obalu WC bloku najdete piktogram s háčkem a jednu větu. Na štětce nenajdete zpravidla nic. Návyky tak přebíráme od rodičů, spolubydlících, z intuice, a po letech přijde TikTok video, které nám ukáže, co jsme celou dobu ignorovali.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková