Halu v Plané zachvátil rozsáhlý požár, střecha objektu se propadlaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Halu v Plané zachvátil rozsáhlý požár, střecha objektu se propadla
Mokré louky poseté historickými seníky patří k ikonickým pohledům na Třeboň. Jeden z nich teď získá do...
Pokuta za špatné parkování, za nerozvážné rozhodnutí nebo dokonce za zaparkování z lenosti. Po Českých...
Diecézní charita otevřela přestavěný azylový dům pro matky s dětmi ve Veselíčku na Písecku. Oprava stála 44...
Proměna českobudějovického letního kina Háječek se brzy posune další fáze. Město už vybírá firmu, která...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
- Jihočeskému divadlu chybí sál i peníze. Bez zapojení kraje má nejistou budoucnost
- Třeboň získá další z historických seníků. Torzo chce město opravit
- V Budějovicích rozdává pokuty kapitán Dezolát. Předvolební kampaň Motoristů řeší policie
- Dřevomorka prodražila opravu. Charita Písek zrekonstruovala azylový dům pro matky s dětmi