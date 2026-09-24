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Halu v Plané zachvátil rozsáhlý požár, střecha objektu se propadla

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Rozsáhlý požár zachvátil ve čtvrtek ráno halu v Plané nad Lužnicí. Uvnitř objektu byla nákladní auta, vysokozdvižné vozíky i ropné látky. Plameny poškodily také konstrukci budovy a střecha se propadla. Hasiči na místě zasahují ve druhém stupni požárního poplachu.
Halu v Plané zachvátil rozsáhlý požár, střecha objektu se propadla

Halu v Plané zachvátil rozsáhlý požár, střecha objektu se propadla

Zdroj: HZS Jihočeského kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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