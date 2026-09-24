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Kakadu molucký přežívá už jen na dvou indonéských ostrovech. Jednoho můžete vidět i ve Zlíně

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Lososově narůžovělá chocholka, mohutný zobák a hlas, který se nese přes celý prales. Kakadu molucký patří k nejokázalejším papoušcím planety, jenže jeho domovský areál se za poslední desetiletí dramaticky zúžil.
Kakadu molucký přežívá už jen na dvou indonéských ostrovech. Jednoho můžete vidět i ve Zlíně

Kakadu molucký přežívá už jen na dvou indonéských ostrovech. Jednoho můžete vidět i ve Zlíně

Zdroj: Foto: Len Charnoff / Creative Commons / CC BY-SA 2.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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