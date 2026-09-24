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Starosta Stonařova nebude obhajovat mandát. Otevřeně promluvil o své nemoci

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Už za dva týdny se budou konat komunální volby, při nichž voliči vyberou své nové zastupitele. Někteří kandidáti budou obhajovat svůj mandát, někteří jdou do voleb poprvé a někteří už kandidovat nebudou. Tak je tomu u nynějšího starosty Stonařova na Jihlavsku Ivana Šulce.
Starosta Stonařova nebude obhajovat mandát. Otevřeně promluvil o své nemoci

Starosta Stonařova nebude obhajovat mandát. Otevřeně promluvil o své nemoci

Zdroj: Městys Stonařov, Facebook Ivana Šulce (redakčně upraveno)
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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