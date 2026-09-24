Starosta Stonařova nebude obhajovat mandát. Otevřeně promluvil o své nemoci

Stojí za tím vážné onemocnění, se kterým starosta Stonařova už více než rok bojuje. „V současné době zápasím s onkologickou nemocí, která destruuje můj kosterní systém, konkrétně obratle, páteř a částečně míchu. Prodělávám radioterapii (ozařování) za účelem jejich stabilizace. V důsledku těchto změn jsem nyní upoután na vozík, nechodící, ale jinak fungující, takže v řeči lékařské „stabilizován“. Budoucnost nejistá a spíše neradostná. Patřím mezi skupinu těch onkologicky nemocných, u nichž nezabírají chemoterapie a radioterapie jen částečně, čímž jsou tradiční (nechci psát konzervativní) metody vyčerpány,“ svěřil se otevřeně Ivan Šulc.
Jak dále píše v nejnovějším stonařovském zpravodaji, jak se v uplynulých týdnech jeho stav zhoršoval a měl obtíže plnit pracovní úkoly, zejména v obdobích po chemoterapiích, začal uvažovat o rezignaci na funkci starosty a současně i na mandát zastupitele.
Městys Stonařov má cca 1000 obyvatel, zastupitelů je zde 15, rada je pětičlenná. Ivan Šulc je starostou Stonařova od ledna 2021.V této funkci tehdy vystřídal Františka Plavce, který v čele obce stál úctyhodných 30 let. Před svým zvolením do funkce starosty působil Ivan Šulc dlouhá léta jako místostarosta městyse.
Jednohlasná podpora
„Když se přidaly problémy s páteří, obrátil jsem se na členy rady a otevřeně jsem se zeptal, co si myslí o mé případné rezignaci. Byla mi jednohlasně vyslovena podpora s tím, že dokud budu alespoň trochu schopen pracovat pro obec, bude tomu jen dobře. Stejně jsem tak učinil on-line na pracovním jednání zastupitelstva a též mi byla vyslovena podpora pro další setrvání ve funkci. Přiznám se, jsou to pro mě důležité informace, je to významná podpora a vlastně i výzva k dalšímu boji s nemocí,“ napsal Ivan Šulc lidem ze Stonařova.
A krátce shrnul své politické působení v městysu, kde jako zastupitel pracuje od roku 1990, tedy téměř 40 let. „Z toho od roku 1994 jako místostarosta, od roku 2020 pak jako starosta, kdy předchozí starosta F. Plavec odešel do starobního důchodu a zastupitelstvo „převolilo“ vedení městyse. Po volbách v roce 2022 jsem se stal starostou opětovně,“ shrnul stonařovský starosta.
Na závěr svého prohlášení poděkoval všem ve Stonařově za podporu. „Znovu opakuji velké poděkování kolegyni Kristýně (místostarostka Kristýna Vostalová, pozn. redakce) za obrovskou podporu v boji s nemocí a za to, že převzala na sebe významnou část agendy starosty při mém zastupování. Táhneme to i nadále ve dvou! Vím, že nejsem zdaleka jediný, kdo má velké zdravotní problémy. Někdo se jimi sžírá a trápí, v mé povaze je o těchto věcech otevřeně hovořit a tak jsem tak učinil,“ prohlásil Ivan Šulc.
Voliči ve Stonařově na Jihlavsku budou vybírat 15 zastupitelů ze čtyř kandidátek. Jméno Ivana Šulce na nich ale po mnoha letech skutečně chybí.