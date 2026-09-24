Nejhorší zelenina z českých supermarketů. Češi si ji kupují denně, protože si myslí, že je zdravá a netuší, co je s ní špatně

Patří k nejoblíbenější zelenině v českých domácnostech. Přidáváme ji do salátů, dusíme, plníme masem i křupeme syrovou rovnou z ruky. V hlavě ji máme uloženou jako jistotu zdravého nákupu a málokdo u ní v regálu zaváhá. Právě u ní přitom kontroly opakovaně narážejí na něco, co běžný zákazník na první pohled nepozná.
Proč paprika platí za zdravou jistotu
Řeč je o paprice. Má pověst vitaminové bomby a bohatého zdroje vitaminu C, je barevná a chutná syrová i tepelně upravená a hodí se skoro do každého jídla. Není divu, že po ní spousta lidí sáhne prakticky při každém větším nákupu a bere ji jako samozřejmou součást zdravého jídelníčku.
Ta pověst není vymyšlená, paprika opravdu nabízí vitaminy i vlákninu. Háček je ale jinde než ve výživových hodnotách a na etiketě ani na plodu ho nenajdete.
Přečtěte si také: Neskutečný přešlap českých seniorek u kadeřníka: Myslí si, že omládnou, tak si nechávají dělat tuhle barvu Co se skrývá těsně pod slupkou
Státní zdravotní ústav počítá papriku do skupiny plodové zeleniny, kam patří ještě rajče a lilek. A právě u téhle trojice narážejí kontroly na zbytky postřiků nejčastěji a v nejsilnějších koncentracích z celého zeleninového pultu. U spousty ovoce si přitom poradíme sami. Pomeranč, banán nebo meloun oloupeme, slupka i s chemií skončí v koši a je hotovo. Paprika ale nic takového k odhození nenabízí, protože ji jíme celou. Do úst tak putuje i ta nejtenčí povrchová vrstva, na které postřiku ulpí nejvíc.
S paprikou se navíc pojí ještě jedna nepříjemnost. Rezidua, která na ní ulpí, patří podle ústavu k těm s nejvyšší akutní toxicitou, tedy k nejrizikovějším při jednorázovém větším příjmu. Proč zrovna paprika nese tolik chemie, má přízemní vysvětlení. Zraje pomalu a celou tu dobu si na ní pochutnávají mšice a usazují se na ní plísně, takže jeden postřik nestačí a přípravky se na plodu vrší. Kam až to může dojít, ukázal evropský rozbor z roku 2019. Ve vzorku sladké papriky tehdy laboratoř našla hned třicet účinných látek naráz. Přípravků, které EU povoluje, přitom existuje přes tři sta.
Nejvíc chemie si přiveze paprika z dovozu
Většina papriky, kterou u nás koupíte, projde měřením bez problémů. Slabina se skrývá jinde, totiž v dovozu ze zemí mimo Evropskou unii. U evropské produkce se nadlimitní nález najde zhruba u půldruhého procenta vzorků. Jakmile ale zboží přijede ze třetích zemí, vyšplhá se podíl nevyhovujících kusů na několikanásobek a častěji se v něm objeví i přípravky, které Evropa kvůli zdravotním rizikům dlouho zakázala.
Přečtěte si také: Tenhle šátek nosí Španělky po 70 úplně běžně, ale Češky se ho bojí. Přitom vizuálně ubere 10 let
Že nejde o teorii, dokládají i české kontroly. Státní zemědělská a potravinářská inspekce v minulosti zachytila dovozovou papriku, která povolené limity pesticidů výrazně překračovala. U papriky se proto vyplatí otočit cenovku a podívat se na zemi původu.
Panikařit kvůli paprice nemusíte
To všechno ale neznamená, že byste měli papriku škrtnout z nákupního seznamu. Naprostá většina zeleniny v našich regálech měřením v pohodě projde a pravidla, která na postřiky platí v Evropě, patří ve světovém srovnání k nejtvrdším. Kontroly Evropského úřadu pro bezpečnost potravin to potvrzují, požadavkům vyhoví kolem osmadevadesáti ze sta vzorků. Pro člověka, který si papriku běžně dopřává, tak zůstává reálné nebezpečí malé.
Vědce ovšem pořád trápí jedna věc. U zhruba čtvrtiny ovoce a zeleniny se sejde víc druhů pesticidů naráz a jak taková směs působí na tělo dohromady, zatím nikdo pořádně nezměřil. Kvůli tomu se vyplatí množství chemie na plodinách krotit, i když každá látka zvlášť pod limitem zůstává.
Přečtěte si také: Nejhorší tvaroh z českých supermarketů: Češi ho kupují odjakživa a vůbec neví, co všechno v něm je Papriku očistíte jednoduše i doma
Naštěstí nejste bezbranní a pár vteřin u dřezu zmůže spoustu:
Patnáct až třicet vteřin pod tekoucí vodou spláchne z papriky podstatnou část povrchových zbytků postřiků. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Papriku pusťte pod tekoucí vodu a poctivě ji promněte rukou nebo kartáčkem. Když jí takhle věnujete patnáct až třicet vteřin, spláchnete z povrchu zhruba čtyřicet až devadesát procent zbytků a v teplé vodě to jde ještě líp než ve studené. Odkrojte stopku i kousek dužiny okolo ní. Zrovna do prohlubně u stopky totiž postřik nejvíc zatéká a hromadí se tam. Jestli chcete mít klid, kupujte papriku z ekologického pěstování nebo si ji vypěstujte na vlastní zahrádce. U běžné papriky koukněte na původ a vybírejte radši tu českou, případně od blízkých sousedů v unii.
Zdravá zelenina se tím vrátí tam, kam patří, na váš talíř bez zbytečné chemické stopy.
Zdroje: https://www.kupi.cz/magazin/clanek/31512-ktere-ovoce-zelenina-se-nejvic-strikaji-pesticidy-seznam, https://www.ceskestavby.cz/clanky/tucet-spinavcu-jake-druhy-zeleniny-a-ovoce-jsou-nejvice-promorene-pesticidy-28203.html, https://www.blesk.cz/clanek/radce-zdravi-a-zivotni-styl-zdravi/844075/pozor-v-obchode-tohle-bezne-ovoce-a-zelenina-obsahuji-nejvice-jedovatych-pesticidu.html, https://szu.gov.cz/temata-zdravi-a-bezpecnosti/pesticidy/por/pro-uzivatele-por/prednasky-na-tema-por-ruzne/rezidua-pesticidu-v-potravinach/, https://zena.aktualne.cz/zdravi/zelenina-na-pranyri-tyto-zdrave-plody-v-sobe-skryvaji-nejvice-chemickych-postriku