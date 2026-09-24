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Na Al Caponeho bylo spácháno několik atentátů, pravděpodobně měl syfilis, i přesto stále přežíval

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V roce 1919 Al Capone opustil New York a přestěhoval se na pozvání Torria do Chicaga. Capone zde začínal jako vyhazovač v nevěstinci, kde se nakazil syfilidou. Včasné použití salvarsanu pravděpodobně mohlo vyléčit infekci, ale zjevně nikdy nevyhledal léčbu. Místo toho vedl své zločinecké praktiky až do své smrti.
Na Al Caponeho bylo spácháno několik atentátů, pravděpodobně měl syfilis, i přesto stále přežíval

Na Al Caponeho bylo spácháno několik atentátů, pravděpodobně měl syfilis, i přesto stále přežíval

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
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