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KVÍZ: Dokázali byste pracovat v kině? 10 otázek prověří, zda znáte zákulisí provozu

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Milujete film a atmosféru kina? Přemýšleli jste někdy, co se děje v zákulisí? Tento kvíz prověří vaše znalosti o světě kinematografie a zákulisí kin. Odhalte, zda byste obstáli v provozu - od prodeje lístků po promítání.
KVÍZ: Dokázali byste pracovat v kině? 10 otázek prověří, zda znáte zákulisí provozu

KVÍZ: Dokázali byste pracovat v kině? 10 otázek prověří, zda znáte zákulisí provozu

Zdroj: AllaSerebrina / Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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