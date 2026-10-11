Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Zemřel herec Jiří Štěpnička, známý i jako hlas Harrisona Forda. Bylo mu 79

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ve věku 79 let dnes zemřel Jiří Stěpnička. Informovalo o tom Národní divadlo, kde působil od roku 1975.
Zemřel herec Jiří Štěpnička, známý i jako hlas Harrisona Forda. Bylo mu 79

Zemřel herec Jiří Štěpnička, známý i jako hlas Harrisona Forda. Bylo mu 79

Zdroj: Národní divadlo
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.10.2026 11:41

Reklama
Další články z Pražská Drbna
Nečekané drama v senátních volbách. Čižinskému se povedl malý zázrak
Nečekané drama v senátních volbách. Čižinskému se povedl malý zázrak
Portlík bude jednat s Hlaváčkem, nechá mu post primátora. Koalici s ANO vyloučil
Portlík bude jednat s Hlaváčkem, nechá mu post primátora. Koalici s ANO vyloučil

Lídr Spolu pro Prahu Tomáš Portlík (ODS) chce v neděli nebo v pondělí jednat s lídrem pražského STAN Petrem...

Konečně jsme dokázali prodat naše výsledky, říká o úspěchu Prahy sobě Scheinherr
Konečně jsme dokázali prodat naše výsledky, říká o úspěchu Prahy sobě Scheinherr

Velkým překvapením voleb do zastupitelstva Prahy je aktuální třetí místo Prahy sobě. Z opozice se teď...

Hřib slabší podporu v Praze vysvětluje i nedostatkem peněz na kampaň
Hřib slabší podporu v Praze vysvětluje i nedostatkem peněz na kampaň

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib na sobotní tiskové konferenci v půl osmé večer ve volebním štábu ocenil...

Sčítání hlasovacích lístků šlo v Praze pomalu. STAN vyhrál těsně před Spolu
Sčítání hlasovacích lístků šlo v Praze pomalu. STAN vyhrál těsně před Spolu

Praha se kompletní výsledky voleb do zastupitelstva dozvěděla až ráno, sčítání šlo totiž velmi pomalu....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

Všechny články tohoto autora →
Pražská Drbna
Další články z kategorie Praha
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPraha
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.