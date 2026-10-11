Zemřel herec Jiří Štěpnička, známý i jako hlas Harrisona Forda. Bylo mu 79

Zemřel herec Jiří Štěpnička, známý i jako hlas Harrisona Forda. Bylo mu 79Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zemřel herec Jiří Štěpnička, známý i jako hlas Harrisona Forda. Bylo mu 79Zdroj: Národní divadlo
Článek byl publikován 11.10.2026 11:41
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