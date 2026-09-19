Tahle 1 zapomenutá polévka se vařila na Valašsku v každé chalupě. Suroviny stojí kolem 100 Kč

Bílá, hustá a tak vydatná, že po jednom talíři nemyslíte na oběd. Kyselica kdysi stála na stole v každém valašském stavení, dnes ji ale uvaří málokdo. A to je škoda, protože patří k nejlevnějším teplým jídlům, jaká pro celou rodinu zvládnete. Postavíte ji přitom z pár surovin, které nejspíš máte doma. Recept sice nikdy úplně nezmizel, z běžných jídelníčků ale kyselica během let vymizela.
Za hrnec pro celou rodinu zaplatíte kolem 100 korun
Kyselica se zrodila jako jídlo chudého kraje a levná zůstala dodnes. Základ tvoří kysané zelí a brambory, tedy dvě z nejlacinějších surovin v obchodě. Kilo kysaného zelí pořídíte zhruba za 30 až 40 korun, brambory vyjdou na pár korun. Nejdražší položkou bývá klobása se slaninou, ale i s nimi se za suroviny na plný hrnec pro čtyři až pět lidí dostanete kolem sta korun. V přepočtu na porci tak vyjde talíř zhruba na pětadvacet korun.
Orientační ceny surovin a celého hrnce shrnuje následující přehled:
Přečtěte si také: Kašlu na drahé restaurace. Uvařil jsem oběd pro 4 lidi a vyšel mě na 150 Kč
Položka Orientační cena Kysané zelí (1 kg) 30 až 40 Kč Brambory pár korun Klobása se slaninou nejdražší položka Plný hrnec (4 až 5 porcí) kolem 100 Kč Jedna porce zhruba 25 Kč Jídlo chudého horského kraje
Valašsko bylo odjakživa chudý horský kraj na východní Moravě, kde se lidé živili hlavně pastevectvím a tím, co urvali z kamenitých políček. Masa ani zeleniny nebylo nazbyt, a tak se vařilo z toho mála, co bylo po ruce. Kysané zelí vydrželo celou zimu a spolu s bramborami tvořilo po staletí základ zdejšího jídelníčku. Chuť polévce vylepšil kousek domácího špeku nebo klobásky. Hustší byla po vmíchání nastrouhaného syrového bramboru a jemnost jí dodalo mléko. Hustý talíř se často jedl hned po ránu, aby měli chlapi sílu na celý den v lese. Svůj název dostala podle výrazně nakyslé chuti, o kterou se stará právě kvašené zelí. V postních dnech a o Vánocích se přitom vařila i nadobro bez masa.
Co do pravé kyselice patří
Poznáte ji už podle barvy. Kyselica je bílá, kdežto její slovenská příbuzná kapustnica má vývar dočervena zbarvený paprikou. Nakyslou chuť dodává kysané zelí, které se před vařením propláchne, pokud je moc ostré, a překrájí na menší kousky. K němu patří brambory, kmín, bobkový list a nové koření, dochucuje se majoránkou. Novější recepty polévku zjemňují zakysanou smetanou, tradičně na Valašsku ale stačilo obyčejné mléko. Podobné je to s masem, dnes se sáhne po klobáse, dřív v hrnci častěji skončilo uzené maso. Hotová polévka se podává horká, nejlépe s krajícem čerstvého chleba na namáčení.
Přečtěte si také: Otevřete dnes spíž a otočte sklenici s medem. Pokud uvidíte 1 věc, není to pravý med Základ pravé kyselice tvoří kysané zelí, které polévce dodává charakteristickou nakyslou chuť. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Brambory nikdy nevařte přímo se zelím
Na tomhle pohoří i zkušení kuchaři. Kyselina z kysaného zelí brání bramborám změknout, takže když je hodíte do jednoho hrnce se zelím, zůstanou tvrdé, i kdybyste je vařili hodinu. Řešení je jednoduché.
Brambory uvařte zvlášť v lehce osolené vodě a do polévky je přidejte až na konci, klidně i s vodou, ve které se vařily. Stejně tak zelí překrájejte na menší kousky, ať v polévce nezůstanou dlouhé nudle. Mouku na zahuštění pokaždé nejdřív rozmíchejte v troše mléka mimo hrnec, jinak se v polévce udělají hrudky. Zahuštěnou kyselicu pak nechte aspoň čtvrt hodiny pomalu probublávat. Proč ji vrátit na stůl
Kromě ceny mluví pro kyselicu i to, co umí s tělem. Kysané zelí je bohaté na vitamin C, kterého během kvašení ještě přibývá, a k tomu dodává probiotika prospívající trávení. Přitom je samo o sobě nízkokalorické, takže i vydatná polévka zůstává poměrně lehká. Brambory zasytí na dlouho a klobása doplní bílkoviny. A ještě jedna výhoda navrch, kyselica je druhý den ještě lepší než čerstvě uvařená, takže se vyplatí navařit větší hrnec dopředu.
Přečtěte si také: Ani mléko ani smetana: palačinky budou vláčné a tenké díky 1 surovině, kterou francouzští kuchaři míchají do těsta
Zdroje: https://varimesmozkem.cz/valasska-kyselica-recept/, https://www.vareni.cz/recepty/tradicni-valasska-kyselica/, https://www.apetitonline.cz/recept/valasska-kyselica, https://www.toprecepty.cz/recept/7268-valasska-kyselice/, https://www.krasno.cz/cs/recept/valasska-kyselica, https://living.iprima.cz/bydleni/kuchyne/polevky-kysane-zeli-brambory-valasska-kyselica-slovenska-kapustnica-recepty