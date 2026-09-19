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Řidiči dieselů jásají: Stát jim kvůli drahé naftě přidá až 1 300 Kč, má to ale 1 háček

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Zatímco Češi u pumpy nevěřícně koukají na displej, v nedalekém Maďarsku dostanou […]
Řidiči dieselů jásají: Stát jim kvůli drahé naftě přidá až 1 300 Kč, má to ale 1 háček

Řidiči dieselů jásají: Stát jim kvůli drahé naftě přidá až 1 300 Kč, má to ale 1 háček

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

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