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Pokud máte tuto minerálku doma, okamžitě ji vyhoďte: V nemocnici kvůli ní skončil 7letý chlapecPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Balená voda patří k tomu, u čeho člověk nečeká vůbec žádné překvapení. […]
Pokud máte tuto minerálku doma, okamžitě ji vyhoďte: V nemocnici kvůli ní skončil 7letý chlapec
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
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