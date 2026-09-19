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Kulinářský kvíz o indické kuchyni: Pokud se považujete za znalce, těchto 10 otázek musíte zvládnout levou zadní

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Indická kuchyně je plná koření, o kterých jsme v Evropě možná ani neslyšeli, a pokrmů, jejichž názvy známe z jídelních lístků, ale jejich původ nebo složení by nás mohlo překvapit. Tento kvíz prověří, jestli vaše znalosti sahají za hranice chicken tikka masala.
Fotografie indické kuchyně

Fotografie indické kuchyně

Zdroj: Foto: গীতাশ্ৰী গগৈ আপ্তে / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, indická kuchyně
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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