Tuto dětskou knihu zná každý Čech. Sběratelé dnes platí 25 000 Kč

Když se čaroděj poprvé objevil v českých domácnostech
Konec milénia přinesl do Česka literární fenomén, který přiměl k četbě celou generaci dětí. Zatímco ve světě už Harry Potter dobýval jeden trh za druhým, tuzemští čtenáři se s příběhem chlapce se jizvou setkali až v roce 2000. Málokdo tehdy tušil, že právě drží v rukou budoucí sběratelský klenot.
Nakladatelství Albatros tehdy vytisklo pouhých 6 000 kusů prvního nákladu. Skromné číslo, které dnes dělá z těchto výtisků vzácnost. Většina knih skončila v dětských rukou, prošla desítkami čtení a časem zmizela v propadlišti zapomenutých regálů. Ty, které přežily v dobrém stavu, se nyní obchodují za částky, o kterých se tehdy nikomu ani nesnilo.
Co ale dělá právě tuto knihu tak výjimečnou? Není to jen nostalgie ani popularita série. Jde o kombinaci vzácnosti, autenticity a unikátních prvků, které pozdější vydání už nikdy neměla.
Když ilustrátorka dostala volnou ruku
První české vydání vypadá úplně jinak než cokoli, co přišlo potom. Galina Miklínová, česká ilustrátorka, dostala tehdy možnost vytvořit zcela originální vizuální podobu knihy. Výsledek? Obálka, která se od mezinárodní verze liší na první pohled.
Harry na ní nosí plochý klobouk připomínající cylindr místo klasického špičatého čarodějnického klobouku. Detail, který dnes sběratelé považují za jeden z hlavních rozpoznávacích znaků pravého prvotisku. Ještě zajímavější je umístění jména autorky – u nejcennějších kusů najdete J. K. Rowlingovou přímo pod názvem knihy, zatímco pozdější dotisky ji přesunuly ke spodnímu okraji.
Uvnitř knihy čekalo další překvapení. Na předsádkách se rozprostíraly ilustrované mapy, které Miklínová vytvořila speciálně pro české čtenáře. Tyto kresby z pozdějších vydání zcela zmizely a byly nahrazeny unifikovanou zahraniční grafikou. Pro sběratele jsou právě tyto mapy důkazem autenticity.
Proč lidé platí desetitisíce za starou knihu
Dnes se zachovalé exempláře z prvního nákladu prodávají za 20 000 až 30 000 korun. Cena závisí na stavu – kniha bez poškození, s neporušeným hřbetem a čistými stránkami může dosáhnout i vyšších částek. Sběratelé hledají kusy, které vypadají, jako by je nikdo nečetl.
Paradox je v tom, že právě knihy určené dětem se dochovaly nejméně. Zatímco dospělí si své kousky pečlivě ukládají, dětské ruce knihy ničí přirozeným používáním. Každý přečtený příběh zanechal stopu – ohnuté rohy, skvrny od čokolády, uvolněné stránky. To, co kdysi bylo běžným čtením na dobrou noc, se stalo raritou.
Nejde jen o investici. Mnoho sběratelů hledá spojení s vlastním dětstvím, s momentem, kdy poprvé vstoupili do Bradavic. První vydání představuje autentický zážitek z doby, kdy ještě nikdo nevěděl, jak příběh dopadne. Kdy byl Severus Snape jednoznačně záporákem a Sirius Black hrozivým zločincem.
Máte doma staré knihy z dětství? Možná stojí za to se na ně podívat znovu. Tentokrát ne kvůli příběhu, ale kvůli tomu, co z nich udělal čas.
Zdroje článku: Harry Potter vládne Česku 25 let. Originály stojí tisíce, Výročí prvního vydání knihy Harry Potter a kámen mudrců - Příčná ulice, Kniha, kterou v roce 2000 měli doma skoro všichni Češi, má dnes cenu 20 tisíc korun, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová