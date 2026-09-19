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Tuto dětskou knihu zná každý Čech. Sběratelé dnes platí 25 000 Kč

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Vzpomínáte si na svou první knihu o Harry Potterovi? Pokud máte doma originál z roku 2000, možná vlastníte poklad.
Tuto dětskou knihu zná každý Čech. Sběratelé dnes platí 25 000 Kč

Tuto dětskou knihu zná každý Čech. Sběratelé dnes platí 25 000 Kč

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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